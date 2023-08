Mehrere Sommer-Baustellen in der Oberpfalz

Wer in den kommenden Nächten auf der A93 in Richtung Weiden unterwegs ist, muss sich darauf einstellen, dass bestimmte Auf- oder Ausfahrten gesperrt sind.

Denn: Auf der A93 wird in diesem Sommer zwischen Schwandorf-Süd und Schwarzenfeld auf einer Länge von rund 15 Kilometern der Fahrbahnbelag in Richtung Weiden erneuert. Im Zuge der Bauarbeiten sind ab Montag (7.8.) bis Donnerstag (10.08.) nacheinander mehrere Autobahnanschlussstellen im Raum Schwandorf während der Nachtstunden gesperrt, wie die Autobahn-Gesellschaft des Bundes mitteilt.

In der Nacht auf Dienstag (8.8.) kann man von 20 Uhr bis 6 Uhr an der Anschlussstelle Schwandorf-Nord nicht auf die Autobahn Richtung Weiden auffahren. In den beiden folgenden Nächten kann man hier nicht ausfahren. An der Anschlussstelle Schwandorf-Mitte ist in den Nächten auf Mittwoch und Donnerstag in Richtung Weiden die Auf- und Ausfahrt gesperrt.

Fahrbahnerneuerung auf der B85 bei Wackersdorf

Auf der B85 im Landkreis Schwandorf beginnen am Dienstag umfangreiche Baumaßnahmen. Im vierspurigen Abschnitt bei Wackersdorf wird der Fahrbahnbelag der wichtigen Ost-West-Verbindung ersetzt. Außerdem hat sich die Betontrennwand auf dem Mittelstreifen über die Jahre teilweise verschoben, auch sie wird erneuert. Die Auf- und Abfahrten der Anschlussstellen werden ebenfalls saniert.

Die Bundesstraße wird zunächst zwar auf eine Fahrspur pro Richtung reduziert, bleibt aber in alle Fahrtrichtungen offen. Ab Anfang September wird der Verkehr dann auch umgelenkt, Anschlussstellen sind dann in jeweils eine Fahrtrichtung gesperrt. Das zuständige Bauamt Amberg-Sulzbach plant mit einer Bauzeit von mindestens vier Monaten. Die Baukosten betragen rund 4,8 Millionen Euro.

Heidenaabbrücke wird erst später freigegeben

Der anhaltende Regen sorgt dafür, dass die Haidenaabbrücke in Mantel (Landkreis Neustadt an der Waldnaab) nicht wie angekündigt im August für den Verkehr freigegeben wird. Die empfindlichen Brückenbauarbeiten erfordern trockenes Wetter. Auch nachfolgende Gewerke haben sich nach hinten verschoben, teilt das Staatliche Bauamt Amberg-Sulzbach mit. Die Vollsperrung soll nun am 8. September 2023 aufgehoben werden.

Trotz Vollsperrung für den Verkehr ist die Behelfsbrücke für Fußgänger und Radfahrer geöffnet.

Wieder freie Fahrt auf B16 bei Wenzenbach

Bei Wenzenbach hingegen heißt es wieder: Freie Fahrt. Dann nach dem dreistreifigen Ausbau wurde am Montag die Vollsperrung der B16 aufgehoben. Allerdings muss noch ein Kreisverkehr an der Anschlussstelle Wenzenbach gebaut werden. Als Ersatz kann die nahegelegene Anschlussstelle bei Gonnersdorf bzw. für den Schwerverkehr die Anschlussstelle Bernhardswald genutzt werden. Die Umleitungen sind ausgeschildert.

Bahnhof Sünching jetzt barrierefrei

Wer lieber mit dem Zug fährt, hat es nun in Sünching komfortabler: Der Bahnhof der Gemeinde im Landkreis Regensburg ist jetzt barrierefrei. Nach den Bauarbeiten wurde der modernisierte Bahnhof an der Strecke zwischen Straubing und Regensburg am Montag offiziell wiedereröffnet.

Der Bahnhof Sünching wurde mit Aufzügen, einem neuen Mittelbahnsteig und einer neuen Unterführung ausgestattet. Auch eine neue Beleuchtung und Wetterschutzhäuser bekam der Bahnhof, pünktlich zum Beginn des Gäubodenvolksfests.