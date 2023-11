Reise nach Salzburg nur mit Hindernissen

Ersatzverkehr mit Bussen schwierig zu organisieren

Im Interview mit dem BR-Studio Rosenheim erklärt Schuchmann, dass es nicht einfach war, 48 Busse zu organisieren. Vor allem wegen der Personalnot sei auf dem Markt nichts mehr zu bekommen. Sechs Busse könnten in etwa einen Zug ersetzen. Acht Verbindungen würden somit mit Bussen aufrechterhalten. Dass die BRB den Ersatz stelle, sei leider das übliche Vorgehen, so Schuchmann, das sei vertraglich so vereinbart. "Wenn die Bahn baut, müssen wir für Ersatz sorgen." Der Fernverkehr, also die DB, mache "mal wieder einen schlanken Fuß", formuliert der BRB-Sprecher, und die Bahn-Kunden dürften dann kostenlos bei der Regiobahn mitfahren. Man müsse zusätzlichen Platzbedarf in den Bussen vorhalten und bekomme keinen Cent dafür.

"Fahrt nicht nach Salzburg am Wochenende"

Wer am kommenden Wochenende von Bayern aus per Bahn nach Salzburg reisen möchte, sollte sich auf der Web-Seite der BRB den Busfahrplan für den Ersatzverkehr zwischen Rosenheim und Freilassing genau anschauen - und auch die Fahrzeiten der Regio-Züge über die Grenze von Freilassing nach Salzburg überprüfen. Oder aber die Reisenden folgen dem Aufruf der BRB: An diesem Wochenende lieber nicht nach Salzburg fahren! Der große Christkindlmarkt unter der Burg wird am 23.11. eröffnet, aber der muss dann eben auf die bayerischen Besucher warten.