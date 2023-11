Bahn-Streiks über Weihnachten? GDL-Chef Weselsky gibt Entwarnung

Wer an den Weihnachtstagen mit dem öffentlichen Nahverkehr zur Familie fahren will, der kann nun aufatmen: Der Chef der Lokführergewerkschaft (GDL), Claus Weselsky, hat Streiks bei der Deutschen Bahn in diesem Zeitraum ausgeschlossen. "Die GDL hat noch nie über Weihnachten gestreikt und wird es auch dieses Jahr nicht tun", sagte Weselsky der "Leipziger Volkszeitung" (Dienstag). "Die Weihnachtszeit ist eine friedliche – und das wird sie auch bleiben."

In der vergangenen Woche standen von Mittwochabend bis Donnerstagabend bereits weite Teile des Fern-, Regional- und Güterverkehrs wegen eines Warnstreiks still. Die GDL hat ihre Mitglieder inzwischen im aktuellen Tarifkonflikt zur Urabstimmung über unbefristete Streiks aufgerufen.

Bahn will trotz GDL-Urabstimmung weiterverhandeln

Sollten drei Viertel der Mitglieder bei der Urabstimmung zustimmen, wären damit auch unbefristete Ausstände beim Staatskonzern sowie bei Privatbahnen möglich. GDL-Chef Claus Weselsky begründete das Vorgehen mit einer Hinhaltetaktik der Arbeitgeber. Mit einem Ergebnis der Urabstimmung rechnet die GDL bis kurz vor oder kurz nach Weihnachten. Weitere Warnstreiks seien bis dahin nach wie vor nicht ausgeschlossen, betonte ein Sprecher. Die Urabstimmung sei angelaufen. Allen Mitgliedern muss die GDL dafür entsprechende Unterlagen zuschicken und auf deren Antworten warten.

Die Deutsche Bahn will im Tarifstreit mit der GDL trotz der Urabstimmung weiterverhandeln. Der vereinbarte Verhandlungstermin in der neuen Woche finde selbstverständlich statt, sagte ein Sprecher am Wochenende. "Es sei denn, die GDL streikt am Verhandlungstermin selbst." Die Bahn wolle im Sinne der Mitarbeiter und Fahrgäste eine Lösung am Verhandlungstisch. Die Gespräche sind für Donnerstag und Freitag geplant.

Mit Informationen von dpa