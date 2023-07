Nach Unwettern weiter Behinderungen im Bahnverkehr

Sturmtief Ronson hat noch immer Auswirkungen auf den Bahnverkehr in Bayern. Die Strecke Augsburg-Ulm bleibt nach Angaben der Bahn noch bis heute Nachmittag gesperrt. Auf der wichtigen Pendlerstrecke Augsburg-München fahren laut der Homepage der Bahn aber einzelne Fernverkehrs- und auch Regionalzüge.

Auch die Strecke von München über Lindau in die Schweiz bleibt bis in den Vormittag hinein gesperrt. Zwischen München und Lindau verkehren Ersatzbusse.

Im Allgäu fahren zahlreiche Regionalbahnen nicht, und auch in Oberbayern sind Zugstrecken gesperrt, nämlich von Tutzing nach Starnberg und Kochel und ebenso von Murnau nach Weilheim und Oberammergau.

S-Bahn-Verkehr in München weiterhin eingeschränkt

Der Münchner S-Bahnverkehr bleibt ebenso eingeschränkt. Viele S-Bahnen fahren heute nur streckenweise, die S4 fällt komplett aus. Sperrungen gibt es zwischen Markt Schwaben und Erding, Lochhausen und Mammendorf, Höllriegelskreuth und Wolfratshausen sowie Seefeld-Hechendorf und Herrsching.

Wetterlage beruhigt sich

Weitere Unwetter sind zunächst nicht in Sicht. In Alpennähe und im Südosten Bayerns sagt der Deutsche Wetterdienst heute noch Regen und vereinzelte Gewitter voraus. Am Samstag soll es dann sonnig und heiß werden.