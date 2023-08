Batterie und Blaulicht: Pilotprojekt der Bayerischen Polizei

Die Bayerische Polizei hat bereits etliche Elektrofahrzeuge. Ab sofort aber werden 20 neue und vor allem schnelle elektrische Dienstfahrzeuge in 20 Dienststellen in ganz Bayern eingesetzt. Das passiert im Rahmen eines bayernweiten Pilotprojekts.

Klimafreundlich zum Tatort

Die Bayerische Polizei verfügt über 9200 Fahrzeuge – 69 Pkw davon haben bereits einen elektrischen Antrieb. Diese Fahrzeuge werden jedoch bislang nicht zur Verfolgung von Straftätern eingesetzt. In dem einjährigen Pilotprojekt soll jetzt getestet werden, wie sich E-Streifenwagen bewähren, die schnell am Einsatzort sein müssen. Der Bayerische Innenminister Joachim Herrmann sieht die Bayerische Polizei dabei in einer Vorbildfunktion: "Unser Ziel ist, den Fuhrpark der Bayerischen Polizei in geeigneten Bereichen so klimafreundlich wie möglich umzustellen", betont der Innenminister. Mit diesem Pilotprojet will sich die bayerische Polizei auch hinter die Klimaziele der Staatsregierung stellen.

E-Antrieb auch bei zivilen Fahrzeugen

Neben dem Pilotprojekt bei den uniformierten Fahrzeugen sollen laut Innenminister Herrmann auch die zivilen Fahrzeuge schrittweise auf alternative Antriebe umgestellt werden. Dafür stünden der Polizei 2023 rund 10 Millionen Euro zur Verfügung. Damit könnten auch die bisherigen 320 Ladepunkte in Bayern auf 800 aufstockt werden.

Polizei setzt auf schnelle Technologien

Die Bayerische Polizei wird in diesem Pilotprojekt die technologische Entwicklung hinsichtlich schnellerer Ladevorgänge und stärkerer Batterien beobachten. Vor allem in ländlichen Regionen Oberfrankes oder Oberbayerns, die im Winter oft erhebliche Minusgrade verzeichnen, sind die Batterien schneller entladen. Darum wird die Polizei vorerst die E-Fahrzeugflotte mehr in den Städten einsetzen – zum Beispiel bei der Beobachtung und Begleitung von Demonstrationen.