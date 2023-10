Balkonkraftwerk statt Schrottplatz – die Panelretter

Beim gemeinsamen Kneipenbesuch haben die beiden Nürnberger Elektrotechnikstudenten Christoph Kirschner und Tillmann Durth beschlossen, ein gemeinsames Start-up aufzubauen. Schnell war klar, dass sie im Bereich erneuerbarer Energien arbeiten wollten. Die Idee: Balkonkraftwerke aus bereits bestehenden Solarpaneelen bauen. Und so entstanden die "Panelretter".

Kleine Makel – neue Technik

Das Konzept des Unternehmens ist einfach. Durch optische Makel wie beispielsweise kleine Kratzer am Alurahmen oder Verfärbungen können Großhändler ihre Solarpanels nicht mehr als Neuware verkaufen. Diese Module kaufen die "Panelretter" dann vergünstigt und bauen sie zu Balkonkraftwerken um. Die Produkte werden direkt über den eigenen Onlineshop vertrieben. Kunden sparen so gut 20 Prozent gegenüber dem Kauf von herkömmlichen Balkonkraftwerken.

Grüner Strom statt Elektroschrott

Roland Mietke hat dieses Konzept überzeugt. Bereits seit zwei Jahren denkt der Nürnberger über den Kauf eines Balkonkraftwerks nach, war sich bisher aber noch unschlüssig. Als er zufällig auf die "Panelretter" stieß und erfuhr, dass er durch den Erwerb auch unnötigen Elektroschrott vermeiden kann, stand sein Entschluss schnell fest: "Egal wie viel Strom ich da herausbekomme, das ist der erste Schritt hin zu einem Wandel, zu einer Transformation, und ich denke, dass ich mein Homeoffice schon damit betreiben kann".

Das kleine Kraftwerk hatten er und Christoph Kirschner in gut eineinhalb Stunden an seinem Balkon befestigt. Über einen Wechselrichter kann das Panel ganz einfach an einer Steckdose angeschossen werden und schon fließt Solarstrom durch das Gebäude. Roland Mietke hofft, dass er auch seine Nachbarn schon bald von einem Balkonkraftwerk überzeugen kann.

"Das coole an der ganzen Sache ist, für diese Steckersolaranlage wurde kein Panel neu produziert." Die Panelretter

Neue Ideen für die Zukunft

In der Branche wollen sich die "Panelretter" zunächst einen Namen machen und eine Marke aufbauen. Um noch nachhaltiger zu werden, haben Christoph Kirschner und Tillman Durth bereits neue Pläne im Kopf. Zukünftig wollen sie nicht nur B-Ware verwenden, sondern auch gebrauchte Panels aus Solarparks kaufen, aufbereiten und zu neuen Kraftwerken umbauen.

Die Module müssen in Solarparks oftmals bereits nach fünf Jahren ausgetauscht und entsorgt werden. Technisch genügen sie für die Anforderungen eines Balkonkraftwerks aber allemal. Wenn das gelingt, könnte künftig noch mehr Elektroschrott vermieden werden und die Endverbraucher noch günstiger an grünen Strom kommen.