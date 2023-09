Photovoltaikanlage und Balkonkraftwerke: Was ist zu beachten?

💬 Mitdiskutieren lohnt sich: Dieser Artikel ist aufgrund von Anregungen aus der BR24-Community entstanden. Im Rahmen des Projekts "Dein Argument" suchen wir in den Kommentarspalten nach Argumenten, um sie in unsere Berichterstattung aufzunehmen. 💬

Kann man eine Photovoltaikanlage selbst montieren?

Grundsätzlich ist es möglich die Anlage auf dem Dach selbst zu installieren – allerdings nur eingeschränkt. Die Anschlüsse an das Haus und an das Stromnetz müssen von einem zertifizierten Elektriker vorgenommen werden. Die Selbstmontage spart zwar Kosten, ist aber nicht ohne Risiken. Versicherungsgesellschaften verweigern in vielen Fällen einen ausreichenden Schutz, wenn die Anlage nicht von einem zertifizierten Unternehmen montiert wurde.

Durch eine fehlerhafte Montage kann zum Beispiel das Dach beschädigt werden. Das erschwert die Regulierung klassischer Sturmschäden. Gleiches gilt für die Herstellergarantie. Schließlich könnten auch die Elektriker die dringend benötigte Unterschrift für den Betrieb verweigern. Die Gefahr besteht, wegen der Selbstmontage auf hohen Kosten sitzen zu bleiben.

Wie versichert man eine solche Anlage richtig?

Wohngebäudeversicherungen sind mitunter so alt, dass sie noch gar keinen Schutz für solche Anlagen umfassen. Die bestehende Police kann natürlich ausgeweitet werden, schließlich erhöht die Anlage den Wert der Immobilie. Dafür muss die Anlage der Versicherung gemeldet werden. Dann erfährt man auch, um wie viel sich die Prämie erhöht, die sich wiederum an der Größe der Anlage orientiert. In aller Regel liegen die Jahresbeiträge unter 100 Euro.

Alternativ könnte man eine eigene Versicherungspolice für die PV-Anlage bei einer anderen Gesellschaft abschließen. Der Schutz sollte nicht nur die Reparaturkosten umfassen, sondern auch Aufräum- und Entsorgungskosten, oder Kosten für schadenbedingte Arbeiten am Haus - etwa an Dach oder Fassade. Wichtig: Eine Versicherungspflicht gibt es nicht.

Braucht man eine Haftpflichtversicherung?

Bei schweren Stürmen kann es passieren, dass ganze Anlagen von den Dächern gerissen werden und Schäden an Autos und Nachbarhäusern verursachen. Solche Schäden werden von der Wohngebäude- oder der eigenständigen Photovoltaikversicherung gedeckt. Sind Montagefehler ausschlaggebend, haftet die Installationsfirma. Nach Auskunft von "Finanztip" hat eine gute private Haftpflichtversicherung solche Leistungen inkludiert. Meist ohne Aufpreis.

Wie werden Balkonkraftwerke richtig versichert?

Balkonkraftwerke kommen in Mode, weil es einfach ist, sie auf dem Balkon oder im Garten aufzustellen. Sie gelten als elektronische Geräte wie zum Beispiel Fernseher, Stereoanlagen und ähnliches. Schäden werden im Rahmen der Hausratversicherung reguliert. Da diese Anlagen in der Regel nur wenige hundert Euro kosten, müssen sie nicht einmal der Versicherung gemeldet werden. Die Versicherten müssen jedoch darauf achten, dass der gesamte Hausrat ausreichend versichert ist.

Die Versicherungen erwarten, dass ihre Kunden im Rahmen der Sorgfaltspflicht pfleglich mit ihren Geräten umgehen. So wäre es wünschenswert, dass sie bei einem aufziehenden Hagelsturm das Kraftwerk abdecken oder auch unter ein Vordach ziehen. Eine Verpflichtung, das zu tun, gibt es aber nicht.