Bahnstreik ab Sonntag: Diese Rechte haben Bahnkunden

2022 war ein Rekordjahr für die Deutsche Bahn: Negativrekord in Sachen Pünktlichkeit. Dafür zahlte das Unternehmen auch eine Rekordsumme an Verspätungs-Entschädigungen, nämlich 92,7 Millionen Euro - zweieinhalb mal so viel wie 2021. 2023 könnte als weiteres Rekordjahr in die Bahngeschichte eingehen, diesmal im Hinblick auf Streiks. Und weil ein Streik als "außergewöhnlicher Umstand" gilt, ist auch die Rechtslage etwas anders als sonst.

Die Bahn verspricht Kulanz

Immerhin hat die Bahn erklärt, dass für den Streikzeitraum gelöste Karten unter bestimmten Umständen kulanterweise erstattet werden. Was dabei zu beachten ist, erfahren Sie in diesem Artikel oder bei der Kundenhotline der Bahn.

Die Hotline der Deutschen Bahn: 08000-99 66 33 (kostenfrei)

Der Zug fällt aus - und jetzt?

Rein theoretisch können Bahnkunden bei streikbedingtem Zugausfall auf jeden beliebigen anderen Zug umsteigen - sofern denn einer fährt. Das gilt auch für verpasste Anschlusszüge. Den Umstieg auf ein Taxi bezahlt die Bahn bei einer Höchstgrenze von 80 Euro nur in sehr bestimmten Fällen, nämlich wenn es absolut keine von der Bahn angebotene Alternative gibt, wenn die planmäßige Ankunftszeit zwischen 0 und 5 Uhr liegt und der Zug mindestens eine Stunde Verspätung hat.

Sonderfall Sonderticket

Wer ein Sparticket hat, braucht im Streikfall nicht wie sonst auf die Zugbindung zu achten. Zwar muss er bei einem anderen Zug zunächst den Aufpreis zahlen, bekommt ihn dann aber auf Antrag zurückerstattet. Ausgenommen von dieser Regelung sind das Schönes-Wochenende-, das Quer-Durchs-Land- und das Länderticket, also auch das Bayernticket.

Gibt es Entschädigung für Verspätungen?

Die gibt es auch im Streikfall - allerdings immer erst ab einer gewissen Zeit und ausschließlich im Fernverkehr. Kommt der ICE, EC oder D-Zug über eine Stunde zu spät, bekommen Sie 25 Prozent von der Bahn erstattet. 50 Prozent Erstattung gibt's bei einer Verspätung von über zwei Stunden.

Wie bekomme ich meine Erstattung?

Hier geht nichts ohne das sogenannte "Fahrgastrechte-Formular". Das gibt es in den Servicezentren oder online und muss exakt ausgefüllt werden. Achtung: Originalbelege bitte aufheben. Auf Wunsch zahlt die Bahn bar, per Überweisung oder als Gutschein aus.