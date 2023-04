Bahnstreik am Freitag: Das kommt auf Reisende in Bayern zu

Nach dem großen Warnstreik im öffentlichen Verkehr Ende März blieb es für Bahnreisende zuletzt weitgehend ruhig - nun stehen am Freitag erneut erhebliche Einschränkungen im Fern- und Regionalverkehr an. Dazu hatte die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) aufgerufen.

Insgesamt ist der Umfang der Aktionen jedoch deutlich geringer als zuletzt. Auf die bayerischen Flughäfen hat der Warnstreik voraussichtlich nur geringe Auswirkungen. Worauf sich Reisende in Bayern am Freitag einstellen müssen.

Schwaben

Die Bayerische Regiobahn (BRB) wird von dem angekündigten Streik betroffen sein, in welchem Umfang ist jedoch noch unklar - das hänge vom Umfang der Streiks bei der Deutschen Bahn (DB) ab, hieß es. Sollten dort Mitarbeitende, die für Infrastruktur und Bahnbetrieb unerlässlich seien, streiken, könne kein Zugverkehr stattfinden. Die Vorhersage der Auswirkungen für die fünf Netze der BRB sei schwierig, denn außer der Uhrzeit der Arbeitsniederlegung seien keine weiteren Details bekannt.

Die Betriebsleitzentrale der BRB bereitet sich nach eigenen Angaben vor allem auf die ersten Stunden nach dem möglichen Streik vor und arbeitet an einem sogenannten Hochlaufkonzept. Das bedeutet, man will möglichst schnell wieder in den Regelbetrieb übergehen. Dafür sei es nötig, dass die Züge heute Abend dort abgestellt werden, wo sie morgen zum Streikende um 11 Uhr losfahren könnten, um wieder in den Fahrplan eingegliedert zu werden. Die BRB rechnet in den ersten Stunden nach Streikende mit Verspätungen und Ausfällen.

Allgäu

Im Allgäu betrifft der Warnstreik auch den Busverkehr. Wie das Landratsamt Oberallgäu mitgeteilt hat, werden Linien der RVA (Regionalverkehr Allgäu) zwischen 3 und 11 Uhr bestreikt, sodass der Busverkehr weitgehend zum Erliegen kommen dürfte. Allerdings sei ein Notkonzept erstellt worden, um wenigstens die Kinder und Jugendlichen in die Schulen zu bringen.

Im Oberallgäu sei vor allem im Bereich Oberstdorf, Fischen, Ofterschwang und Balderschwang davon auszugehen, dass nahezu alle Busse bis zum Streikende ausfallen werden, erklärt das Landratsamt. Der mona-Verbund (Mobilitätsgesellschaft für den Nahverkehr im Allgäu) teilt darüber hinaus mit, dass alle Linien im Bereich Füssen sowie die Strecken Kempten – Obergünzburg – Kaufbeuren und Obergünzburg – Markt Rettenbach – Sontheim während des Streiks nicht bedient werden.

Mittel- und Oberfranken

Der Warnstreik der Bahngewerkschaft EVG wird in Mittel- und Oberfranken sowohl den Bahnverkehr als auch große Teile des Busverkehrs in Oberfranken lahmlegen. Wie Manfred Rupp, Sprecher des Nürnberger Verkehrsverbundes (VGN), BR24 sagte, werden alle S- und Regionalbahnen stillstehen. Auch nach Ende des Warnstreiks um 11 Uhr werde es dauern, bis sich der Verkehr wieder normalisiert hat. Verspätungen und Zugausfälle werden sich bis zum Nachmittag hinziehen.

Zudem sind auch die Strecken der privaten Betreiber Agilis und Go-Ahead betroffen, die Strecken in Oberfranken, der Oberpfalz und nach Baden-Württemberg bedienen. Denn auch diese Betreiber nutzen das Schienennetz der DB, das ebenfalls bestreikt wird. Auch das Regionalbusunternehmen Omnibusverkehr Franken (OVF), das viele Linien vor allem in Oberfranken bedient, gehört zur DB. Deshalb sind auch die Mitarbeiter des OVF zum Streik aufgerufen. Das Unternehmen will einzelne Fahrten mit Privatunternehmen abdecken. Fahrgäste werden gebeten, sich vor Fahrtantritt zu informieren, ob ihre Linie fährt.

Nicht betroffen vom Streik sind die kommunalen Stadtverkehre. Das heißt, die U- und Straßenbahnen in Nürnberg sowie die Busverkehre in Nürnberg, Fürth und Erlangen und anderer privater Unternehmen im Großraum Nürnberg fahren wie gewohnt.

Unterfranken

Auch in Unterfranken ist am Freitag mit massiven Ausfällen zu rechnen. Bestreikt werden die Unternehmen Omnibusverkehr Franken (OVF), Verkehrsgesellschaft Untermain (VU), DB Netz Würzburg, die Westfrankenbahn, DB Regio Unterfranken, die Erfurter Bahn, DB Vertrieb, DB Sicherheit, DB Station & Service, DB Cargo und DB Fernverkehr. EVG-Tarifsprecher Uwe Reiz sagte im Gespräch mit BR24: "Wenn es uns gelingt, dass vor allem die Fahrdienstleiter die Stellwerke bestreiken, wird in ganz Unterfranken am Freitag von 3 bis 11 Uhr kein Schienenverkehr stattfinden." Die Stadtbusse in Schweinfurt und Würzburg sowie die Straßenbahnen sind vom Warnstreik hingegen nicht betroffen.

Auch am Untermain wird es zu Ausfällen bei Bus und Bahn kommen. Darauf weist die Verkehrsgemeinschaft am Bayerischen Untermain (VAB) hin, deren Tarifgebiet Stadt und Landkreis Aschaffenburg und den Landkreis Miltenberg umfasst. Die VAB erwartet demnach umfassende Fahrtausfälle im gesamten Netz, auch bei den Schulbussen. Auch im Bahnverkehr der Kahlgrundbahn werde es zu Einschränkungen kommen. Bus-Fahrten, die von den privaten Unternehmen im Auftrag der VAB durchgeführt werden, seien nicht von dem Ausstand betroffen, heißt es in der Mitteilung. Ebenso von dem Warnstreik ausgenommen sind demnach Buslinien der Stadtwerke Aschaffenburg.

Im Landkreis Rhön-Grabfeld betrifft der Warnstreik ausschließlich die von OVF betriebenen Linie 821 Elstalbus (Fladungen/Oberelsbach – Bastheim – Bad Neustadt) und die vier NESSI-Linien im Stadtgebiet von Bad Neustadt.

Niederbayern und Oberpfalz

Auf den Bahnlinien in Ostbayern droht wegen des Streiks kompletter Stillstand. Die Züge von Alex, Oberpfalzbahn und Waldbahn werden voraussichtlich alle ausfallen. Das kündigte der Betreiber, das Viechtacher Bahnunternehmen Länderbahn, an. Gleiches gilt für sämtliche Agilis-Züge auf der Strecke Passau-Regensburg-Neumarkt.

Die Länderbahn und Agilis planen nach eigenen Angaben, den Betrieb auf ihren Strecken in Niederbayern und der Oberpfalz nach Streikende schrittweise wieder aufzunehmen. Es könne aber auch im Laufe des weiteren Tages noch zu Behinderungen kommen, warnen beide Anbieter.

Flughäfen München, Nürnberg und Memmingen

Auf die bayerischen Airports hat der Streik eher geringe Auswirkungen. Die Flughäfen in Memmingen und Nürnberg sind überhaupt nicht betroffen. Memmingen bietet bereits seit Jahren keine innerdeutschen Flugverbindungen mehr an. Von Nürnberg aus ist innerhalb Deutschlands nur das Lufthansa-Drehkreuz in Frankfurt angebunden. Die täglichen vier Starts und vier Landungen finden statt, sagte Flughafensprecher Christian Albrecht BR24.

Am Münchner Flughafen lassen sich die Auswirkungen des Streiks noch nicht einschätzen: Ob und wie viele Flüge am Freitag gestrichen werden, könne man erst im Laufe des Donnerstags sagen, so ein Sprecher. Die betroffenen Passagiere sollen sich an ihre Airlines wenden. Verdi hatte für Donnerstag und Freitag einen Streik an den Flughäfen Köln/Bonn, Hamburg und Düsseldorf angekündigt. Dort streikt an beiden Tagen das Sicherheitspersonal. Am Flughafen Stuttgart soll laut Verdi erst am Freitag gestreikt werden.

Mit Meldungen der BR-Korrespondenten und Reporter Julia Demel, Wolfram Hanke, Roswita Polaschek und Uli Scherr sowie der Nachrichtenagentur dpa.