Bahnhof Eichstätt -Baustelle ohne Hoffnung auf Barrierefreiheit

Endstation für Rollstuhlfahrer

Für die Rollstuhlfahrerin aus Eichstätt ist der Bahnhof keine Option. Am Stadtbahnhof könnte sie theoretisch noch mit Hilfe einer Rampe einsteigen. Am Umsteigebahnhof wäre dann aber Endstation. "Ich muss mich mit dem Auto nach Dollnstein fahren lassen. Ab da geht es dann", berichtet die junge Frau. Das sei auch ein Grund, warum sie es sich derzeit nicht vorstellen kann, dauerhaft in Eichstätt zu leben.

76 Prozent der bayerischen Bahnhöfe stufenfrei

Laut Bahn sind derzeit etwa 76 Prozent der Bahnhöfe in Bayern stufenfrei zu erreichen. Damit schaffe man einen barrierefreien Zugang für rund 80 Prozent der Reisenden. Der Bahnhof Eichstätt passe derzeit allerdings in kein Förderprogramm - weder vom Bund noch vom Freistaat. Also, kein Geld für den Ausbau. Der stehe aber nach wie vor auf der Agenda, heißt es von der Bahn.

Norbert Moy von Pro Bahn sieht dieses Prozedere sehr kritisch: "Hoffentlich passt dann auch alles zu den aktuellen Baumaßnahmen. Und Baustellen bedeuten natürlich immer Einschränkungen für die Reisenden." Der Eichstätter Oberbürgermeister Josef Grienberger hat Sorge, dass der Ausbau nach der Sanierung wieder ganz hinten ansteht: "Jetzt sieht man dem Bahnhof an, dass was gemacht werden muss. Wenn er dann mit maßgeschneiderten Dächern dasteht, vergisst man die Barrierefreiheit vielleicht eher." Der Inklusionsbeauftragte der Stadt, Adelbert Lina, fordert von der Bahn eine schnelle Lösung: "Ein Treppenlift oder ein Aufzug. Etwas, das sich in den nächsten ein bis zwei Jahren umsetzen lässt."