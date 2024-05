Autogramme von Fernsehstars: So lief das Würzburger Kinderfest

Spenden für Lepra-Erkrankte in Pakistan

Die Einnahmen vom Fest kommen ebenfalls Kindern zugute. In diesem Jahr geht der Erlös an Familien in Pakistan, die an Lepra erkrankt sind. "Kinder sind in besonderer Weise von der Lepra betroffen, da ihr Immunsystem sich noch im Aufbau befindet und sie viele Kontakte haben", sagte Patrick Georg, Vorstand des DAHW, gegenüber BR24. "In Pakistan wollen wir nun den letzten Schritt gehen und Beendigung von Lepra erreichen." Um 17 Uhr endete das Kinderfest – mit viel Sonnenschein und glücklichen Besucherinnen und Besuchern.