Zeitenwendchen: Bayerns Rüstungsfirmen profitieren nur teilweise

Panzer aus Bayern vor allem fürs Ausland

Auf große Orders der Bundesregierung hatte man zum Beispiel in München-Allach gehofft. Dort produziert KNDS Deutschland (früher bekannt als Krauss-Maffei Wegmann) schwere Landsysteme. Darunter den Leopard 2. Doch bisher hat die Bundeswehr gerade einmal die 18 Kampfpanzer fest nachbestellt, die sie in die Ukraine abgegeben hatte.

Bei KNDS Deutschland sind die Auftragsbücher dennoch gut gefüllt. Die großen Orders der jüngsten Zeit kamen allerdings nicht aus Deutschland, sondern zum Beispiel aus Norwegen, das seine Armee deutlich aufrüsten will und dafür auch das nötige Geld zur Verfügung stellt. Hierzulande hingegen sehen Militärexperten gerade bei Panzern eine erhebliche Lücke, vor allem dann, wenn es darum geht, eine angekündigte neue Heeresdivision und eine Kampfbrigade in Litauen auszurüsten.

Boom bei Flugabwehr und Hubschraubern

Allerdings gibt es in Bayern auch Unternehmen, die an die Bundeswehr neue Systeme im Milliardenwert liefern, etwa Hubschrauber und Flugabwehrtechnologie. So produziert MBDA Deutschland aus Schrobenhausen erstmals Patriot-Raketen in Deutschland. Bisher kamen diese aus den USA.

Die Diehl-Gruppe aus Nürnberg profitiert von der extrem hohen Nachfrage nach ihrem Flugabwehrsystem Iris-T SLM. Und kurz vor dem Jahreswechsel erhielt Airbus Helicopters in Donauwörth einen Milliardenauftrag für leichte Kampfhubschrauber. Dazu kommen sprunghafte Auftragszuwächse bei Zulieferern wie dem Getriebebauer Renk und dem Radar-Spezialisten Hensoldt.

BDI-Präsident fordert mehr Planungssicherheit

Grundsätzlich ist man in der Industrie aber unzufrieden mit dem Tempo der versprochenen "Zeitenwende". So forderte der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) im Februar bei der Münchner Sicherheitskonferenz mehr Forschungsmittel für Start-ups, außerdem langfristige Finanzierungszusagen für Unternehmen.

Denn nur dann lohne es sich für die Firmen, in Forschung und Produktionsanlagen zu investieren, sagte BDI-Präsident Siegfried Russwurm. Dort fehle es trotz aller Versprechen des Bundeskanzlers immer noch an konkreten Bestellungen und Verträgen: "Der notwendige Wandel wird hauptsächlich rhetorisch beschworen. Warme Worte kosten nichts", so der BDI-Präsident. Man müsse wieder lernen, dass Wehrhaftigkeit einen Preis habe.