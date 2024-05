BR75-Party beim Würzburger Kinderfest

Beistand von oben und unten

Musikalisch begleitet wird das Programm von BR-Seite vom Ensemble "Die Himmlischen" des BR-Chors. Und wie in den vergangenen Jahren kommt auch die Maus aus "Die Sendung mit der Maus" aus ihrem Mäuseloch und wird gut gelaunt über das Kinderfest schlendern.

Hilfe für Pakistan

Wie in jedem Jahr steht auch bei dieser Ausgabe wieder ein Land im Mittelpunkt in dem das DAHW hilft: In Pakistan hat die jahrelange Arbeit der Lepra- und Tuberkulosehilfe dazu beigetragen, die Lepra fast auszulöschen. War die Krankheit noch in den Sechzigerjahren ein riesiges Problem, so konzentrieren sich die Ausbrüche heute auf einige wenige Orte, oft in ländlichen Gegenden, weit weg von den großen Städten. Genau dort hilft das DAHW.