Ausländerfeindliche Parolen in Disco? Kriminalpolizei ermittelt

Ähnliche Vorfälle in Bayern

Ein ähnlicher Vorfall hatte sich zwei Wochen zuvor im Maibaumstüberl im oberbayerischen Aßling ereignet. Wie ein Zeuge der "Süddeutschen Zeitung" anonym berichtet hatte, wurde in der Nacht das Lied "L'Amour Toujours" vom DJ gespielt. Beim Refrain hätten mehrere Männer dazu "Ausländer raus, Deutschland den Deutschen" angestimmt – eine umgedichtete und strafbare Variante des ursprünglichen Liedtextes. Laut den Schilderungen habe niemand versucht, den Gesang zu stoppen oder die Musik abzustellen.

Auch nach dem AfD-Parteitag im Januar im mittelfränkischen Greding ermittelte der Staatsschutz, weil es am Rande des Parteitags in einer Diskothek zu ähnlichen Szenen gekommen sein soll. Ausländerfeindliche Parolen wurden außerdem beim Faschingsumzug in Landsberg am Lech im Februar auf einem Wagen öffentlich skandiert.