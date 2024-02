"Ausländer raus"-Rufe bei Fasching - Polizei sucht Zeugen

Faschingsgesellschaft "Licaria" ist entsetzt

Der Veranstalter des Faschingsumzugs in Landsberg am Lech, der Verein Licaria, zeigt sich nach den Vorkommnissen entsetzt. Der ehrenamtliche Pressesprecher Thomas Bihler teilte auf BR-Anfrage mit, Licaria und auch der Elferrat distanzierten sich von dem Vorfall mit Nachdruck. Er habe mit dem Vorstand des Hohenfurcher Faschingsvereins gesprochen, der "sehr zerknirscht", selbst aber nicht auf dem Wagen gewesen sei.

Bihler selbst habe am Donnerstag von dem Vorfall nichts mitbekommen; auch die Jury, die die Wagen bewerte, seinen Angaben zufolge nicht. Erst am Freitag habe man durch das Video von der Sache erfahren, so Bihler. Er habe dem Hohenfurcher Faschingsverein auch klargemacht, dass sie für die nächste Zeit für Veranstaltungen der Licaria gesperrt seien. "Wir möchten so etwas in Landsberg nicht."

Der Bürgermeister der Gemeinde Hohenfurch, Guntram Vogelsgesang, und Marcel Reintsch vom Landjugend-Kreisverband Schongauer Land teilten in einer Stellungnahme auf der Homepage der Gemeinde Hohenfurch mit: "Wir verurteilen Rassismus und Diskriminierung. In unseren Vereinen und in unserer Gemeinde ist jeder willkommen. Das war so, das ist so und das wird auch so bleiben!" In Hohenfurch hätten nahezu sechs Prozent der Bevölkerung eine ausländische Staatsbürgerschaft. Die Menschen aus rund 20 Nationen seien gut integriert.

"Wehret den Anfängen"

Thomas Bihler ist auch 1. Vorsitzender und Mitbegründer des Flughafenvereins München e.V., einem gemeinnützigen Verein, der Menschen in Not hilft und auch viel im Ausland aktiv ist. Erst im vergangenen Jahr war er nach dem Erdbeben in der Türkei vor Ort, um zu helfen, und auch in der Ukraine war er aktiv. Er habe entsetzliches Leid gesehen.

Er und der Licaria Faschingsverein "rufen dazu auf, aktiv gegen jegliche Form von Extremismus vorzugehen. Die Gesellschaft muss ein Ort der Offenheit, der Solidarität und des Respekts sein, wehret den Anfängen" so Bihler. "Wir müssen gegen diese Leute aufstehen und sagen: 'Hört endlich auf, hört endlich auf.'" Jemand, der solche Parolen rufe, habe noch nie eine Flüchtlingsunterkunft oder eine Zeltstadt von innen gesehen. Solchen Leuten könne er nur empfehlen, mitzufliegen ins Ausland. Sie sollten sich das Leid vor Ort anschauen und sie würden wohl ganz anders zurückkommen, so Bihler weiter.

Landsberg ist kein Einzelfall

Auch in anderen Regionen Deutschlands ist es bereits zu ähnlichen Vorfällen gekommen. Laut Medienberichten wurden auch im Rheinland zu dem Lied von Gigi D’Agostino Nazi-Parolen gesungen [externer Link]. In diesem Zusammenhang ermittelt die Kölner Staatsanwaltschaft gegen Besucher eines Musikclubs in Reichshof im Oberbergischen Kreis wegen des Verdachts der Volksverhetzung und des Verwendens verfassungsfeindlicher Symbole.

In Kempten sorgte ein rassistisches Plakat, das am Faschingsumzug in Kempten am vergangenen Samstag auf einem Traktor befestigt war, für Empörung. Darauf stand: "Deutschland macht überall auf die Tor, drum singt die ganze Dschungelschar im Chor." Die Polizei ermittelt. Ein Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West Holger Stabik betonte aber, "ob damit eine Straftat verwirklicht ist, können wir noch nicht sagen."

Auch bei einer sogenannten Traktoren-Rallye in Sachsenkam im Landkreis Bad Tölz/Wolfratshausen kam es laut Medienberichten zu einem Vorfall. Dort hatte eine Wagenbesatzung mit schwarz angemalten Gesichtern und Schwimmflügeln gegen eine geplante Flüchtlingsunterkunft protestiert, "Nein zur Asyl-Massenunterkunft in Warngau/Holzkirchen" so der Slogan.

Bereits nach dem AfD-Landesparteitag Mitte Januar hatte eine größere Gruppe von Delegierten in einer Disco im mittelfränkischen Greding gefeiert. Dabei skandierte sie ebenfalls zur Melodie des Liedes "L'amour toujours" ausländerfeindliche Parolen wie "Deutschland den Deutschen, Ausländer raus". Der Staatsschutz ermittelt.

