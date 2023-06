Artikel mit Audio-Inhalten

> Aus für Prozess wegen Grenztoten: Angeklagter Ex-Minister tot

Aus für Prozess wegen Grenztoten: Angeklagter Ex-Minister tot

Wegen Todesfällen am früheren Eisernen Vorhang stand in Prag der frühere Innenminister der CSSR, Vajnar, vor Gericht. Der 92-Jährige ist nun tot. Das Verfahren, in dem es auch um den Tod eines Ambergers im Jahr 1986 ging, muss nun eingestellt werden.