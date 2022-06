Flugzeugentführung: Was geschah an Bord der Turbolet L-410?

Vor genau 50 Jahren setzt auf dem beschaulichen Flugplatz im oberpfälzischen Weiden ein Passagierflugzeug des Typs Turbolet L-410 auf. Unerwartet. Die Maschine war am 8. Juni 1972 um 16 Uhr in Marienbad in der damaligen Tschechoslowakei gestartet und sollte eigentlich nach Prag fliegen. Doch an Bord befanden sich zehn Frauen und Männer, die ein anderes Ziel verfolgten: Ihre Freiheit. Jenseits des Eisernen Vorhangs. Im Westen.

Jaromír Dvořák damals 19 Jahre alt, war einer der Entführer. Für das BR-Dokuformat Kontrovers – Die Story spricht er zum ersten Mal mit einem deutschen Fernsehteam darüber, wie sich die Entführer ihre Flucht vorgestellt hatten: "Wenn wir es mit den Pistolen an Bord geschafft haben, dann richtet einer von uns die Waffe auf den Piloten. Und dann ist alles klar. Wir fliegen einfach nach Deutschland, landen, beantragen politisches Asyl und sitzen unsere Strafen ab und gut ist es."

Pilot verblutet im Cockpit

Tatsächlich schmuggeln die Entführer an jenem Tag vor 50 Jahren zwei Waffen an Bord des Kleinflugzeugs, überwältigen vier Minuten nach dem Start die Flugbegleiter und zwingen den Piloten den Kurs zu ändern. Etwa 25 Minuten später landen sie auf dem erstbesten Flugplatz in West-Deutschland, in Weiden. Doch der Pilot ist tot. Was ist an Bord des Kleinflugzeuges geschehen?

Noch in der Nacht wird die Leiche des Piloten am Städtischen Krankenhaus in Weiden durch den Landgerichtsarzt obduziert. Das Ergebnis lautet: Es wurde ein Schuss aus kurzer Entfernung auf den Hals des Piloten abgefeuert. Bereits am nächsten Tag wird die Leiche nach Prag überführt. Die zehn Republikflüchtlinge, deren Ziel ein Leben in Freiheit war, sind plötzlich für den Tod eines Menschen verantwortlich. Sie kommen in Untersuchungshaft, werden später wegen schwerer Luftpiraterie angeklagt.

Kaltblütig sei der Pilot hingerichtet worden, heißt es. Als man Lubomír Adamica, dem Entführer, der die Waffe auf den Piloten richtete, die Anklage wegen Mordes überreicht, erhängt er sich in seiner Zelle. "Ihr wisst, wie es passiert ist", schreibt er in seinem Abschiedsbrief. Tatsächlich gibt es bis heute Zweifel, ob damals wirklich ein Mord geschah.

Video: Kontrovers - Die Story: Der Todesflug von Marienbad: Was geschah an Bord der Turbolet L-410?