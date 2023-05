Sudetendeutscher Tag: Karlspreis verliehen

"Vertreibung und Flucht darf es nie wieder geben – das ist die Lehre, die wir aus unserem Schicksal gezogen haben", mahnt Steffen Hörtler, Landesobmann der Sudetendeutschen Landsmannschaft Bayern, auf dem Sudetendeutschen Tag in Regensburg. Seine Mahnung sei aktueller denn je, sagt er, denn über 70 Jahre nach der Vertreibung der Sudetendeutschen seien wieder Millionen Menschen gezwungen, ihre Heimat zu verlassen. "Wir sind zutiefst bestürzt über das Schicksal der Ukrainer. Wir Sudetendeutschen sind Teil eines Netzwerks der europaweiten Solidarität mit dem ukrainischen Volk."

Diesjähriges Motto: "Schicksalsgemeinschaft Europa"

"Schicksalsgemeinschaft Europa" lautet das entsprechende Motto des dreitägigen Treffens. Zum Programm gehören Vorträge, Filmvorführungen, Mundartlesungen und Tanzveranstaltungen. Dieses Jahr findet es in Regensburg statt, wie bereits 2019 – Regensburg ist seit über 70 Jahren die Patenstadt der Sudetendeutschen.

Neutraubling, ganz in der Nähe, war ein Siedlungsschwerpunkt der Heimatvertriebenen. Aber nicht nur dort, sondern in ganz Bayern fanden die Sudetendeutschen eine neue Heimat, nachdem rund drei Millionen Deutsche nach dem Zweiten Weltkrieg und der NS-Besatzung aus der damaligen Tschechoslowakei vertrieben wurden. Heute werden die Sudetendeutschen oft als "vierter Stamm" der Bayern bezeichnet – neben den Altbayern, den Franken und den Schwaben.

Karlspreis gleich an zwei Preisträger verliehen

Dieses Jahr geht der Europäische Karlspreis, der alljährlich auf dem Sudetendeutschen Tag verliehen wird, gleich an zwei Preisträger – was ungewöhnlich sei, gibt Bernd Posselt, Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe, zu. Die Auszeichnungen gehen an Christian Schmidt, Hoher Repräsentant für Bosnien und Herzegowina und ehemaliger Landwirtschaftsminister, und an Libor Rouček, den langjährigen Vizepräsidenten des Europäischen Parlaments.

"Der eine Tscheche, der andere Deutsche – ein Sozialdemokrat, der andere Christdemokrat", so Posselt. "Aber wir tun das nicht aus Proporz, sondern, weil die beiden an der Spitze des deutsch-tschechischen Dialogs stehen." Die zwei Preisträger hätten sich um Völkerverständigung und europäische Einigung verdient gemacht. Im vergangenen Jahr ging der Karlspreis an den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj.