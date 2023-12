Aufgeweichter Bahndamm: Strecke im Oberallgäu gesperrt

Bereits vor knapp sechs Wochen war die Strecke zwischen Sonthofen und Oberstdorf über mehrere Wochen lang nicht mit Zügen befahrbar. Der Grund dafür waren Biberbauten im Bahndamm – und genau dort gibt es nun wieder Probleme, gerade jetzt, wo die Wintersaison in der Tourismusregion so richtig anfängt.

Boden unter dem Bahndamm nicht stabil genug

Die Deutsche Bahn (DB Regio) hatte den Damm eigentlich schon repariert, Hohlräume verfüllt und Stahlnetze angebracht. Allerdings haben der anhaltende Regen und das Wasser aus der Schneeschmelze den Boden dort wieder aufgeweicht – und deshalb muss die Strecke zwischen Sonthofen und Oberstdorf erneut gesperrt werden. Die Bahn prüft gerade, was kurzfristig repariert werden kann.

Keine Prognose, wie lange die Strecke gesperrt bleibt

Noch ist völlig unklar, wie lange die Strecke gesperrt bleiben wird. Reisende und Pendler müssen in Sonthofen in einen Bus nach Oberstdorf umsteigen. Wie lange dieser Schienenersatzverkehr bleibt, ist laut DB Regio im Moment völlig unklar. Wörtlich heißt es in der Mitteilung: "Eine Prognose zur Dauer der Sperrung ist aktuell noch nicht möglich".

Das kann also heißen: Ab morgen fahren die Züge wieder ganz normal oder die Strecke bleibt noch mehrere Wochen gesperrt. Das wäre dann besonders für alle Urlauber bitter, die mit der Bahn und ihrem Gepäck samt Skiern nach Obersdorf in den Urlaub fahren wollten. Und bis zur Vier-Schanzen-Tournee in Oberstdorf sind es ja auch nur noch zweieinhalb Wochen.

Ganze Biberfamilie hatte sich eingegraben

Mitte Oktober waren die von Bibern verursachten Schäden an einem Bahndamm bei Instandhaltungsarbeiten aufgefallen. Eine Biberfamilie hatte sich weit unter den Bahndamm gegraben und damit die Statik des Damms und die Sicherheit des darüber verlaufenden Verkehrs gefährdet.