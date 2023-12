Kane-Traumpass reicht: FC Bayern rehabilitiert sich gegen United

Der FC Bayern bleibt in der Champions League schadlos. Das Team von Thomas Tuchel siegte in einer ereignisarmen Partie dank eines Geniestreichs von Harry Kane mit 1:0 (0:0) bei Manchester United. Der deutsche Rekordmeister war schon vor dem Anpfiff im Old Trafford als Gruppenerster für das Achtelfinale qualifiziert. Kingsley Coman (71.) traf auf Vorlage von Kane und besiegelte damit das Vorrunden-Aus von United. Der deutsche Rekordmeister beendet die Gruppenphase ungeschlagen mit 16 Punkten.

Bayern mit Wut im Bauch: "Habe eine Reaktion gezeigt"

"Wir haben darüber gesprochen und wollten mehr Kampf und Leidenschaft zeigen. Das haben wir getan, wir haben das Spiel dominiert", sagte Kane nach dem Spiel bei Prime: "Es super, dass wir die Gruppe als Erster abgeschlossen haben."

Kapitän Manuel Neuer sprach von einem "Geduldsspiel", im Gegensatz zur Frankfurt-Niederlage "haben wir die Basics heute richtig gemacht. Wir waren alle sehr sauer und das auch zurecht. Wir haben heute eine Reaktion gezeigt."

Tuchel froh: "Beste Leistung in der Champions League"

Auch Thomas Tuchel zeigte sich sehr zufrieden. "Wir brauchten eine Reaktion und haben eine Reaktion gezeigt", sagte der ehemalige Chelsea-Coach und sprach gar von der "besten Leistung dieser Champions-League-Saison" seiner Mannschaft.

Auf wen die Bayern im Achtelfinale treffen, wird am Montag um 12 Uhr in Nyon (Schweiz) ausgelost.

United ausgeschieden - Bayern ungeschlagen

Für Manchester war das Bayern-Duell ein vorgezogenes Endspiel: Als Tabellenletzter standen die Red Devils vor dem Königsklassen-Aus und hätten neben einem eigenen Sieg auch ein Unentschieden zwischen Kopenhagen und Galatasaray gebraucht. Entsprechend engagiert ging die Elf von Erik ten Hag in die Partie.

Doch der FC Bayern ließ sich von den Gastgebern in seinem Ballbesitzspiel kaum beirren. Nach dem blamablen 1:5 bei Eintracht Frankfurt lag für die Tuchel-Elf trotz der sportlichen Bedeutungslosigkeit ein wenig Druck auf dem letzten internationalen Spiel des Jahres. Der FCB-Coach stellte seine Startelf nur auf einer Position um: Jamal Musiala ersetzte Eric Maxim Choupo-Moting. Thomas Müller nahm erneut auf der Bank Platz.

Maguire und Mazraoui angeschlagen raus

Vor dem Tor fehlte vor allem Leroy Sané (26., 32.) mehrmals die Zielstrebigkeit, auch United kam zu keinen nennenswerten Großchancen. Kurz vor der Pause musste dann Manchesters Abwehrchef Harry Maguire vom Feld. Der zuletzt wiedererstarkte Innenverteidiger hatte sich an der Oberschenkel-Innenseite verletzt und wurde unter Standing Ovations im Theater der Träume verabschiedet. Auch Tuchel musste in der Halbzeit tauschen und brachte Konrad Laimer für den angeschlagenen Noussair Mazraoui.

Mit zunehmender Spielzeit häuften sich die Fehler im bayerischen Aufbauspiel, weil United nun früher presste. So blieb auch Harry Kane bei seinem ersten Vereinsauftritt auf der Insel seit seinem Wechsel zum FC Bayern 70 Minuten lang abgemeldet. "Es hat sich ziemlich komisch angefühlt, hier mit Bayern zu spielen. Aber für mich war es nur ein weiteres Spiel, bei dem ich Bayern München helfen wollte", sagte Kane zu seiner England-Rückkehr. Zwar war der 30-Jährige bemüht, als Anspielstation im Mittelfeld gut eingebunden, im Strafraum wartete er jedoch vergebens auf verwertbare Anspiele.

Kane erst abgemeldet, dann hellwach

In der 71. Minute brach der Engländer dann jedoch den Bann im Old Trafford. Er steckte einen Ball am Strafraum mustergültig auf Coman durch, der Franzose blieb im Duell mit Keeper Onana cool und schob sicher ein.

Für Kane war seine zehnte Torbeteiligung in den letzten zwölften Pflichtspielen gegen United. Im Anschluss konnte sich Manchester nicht mehr entscheidend aufraffen.

Auch Coman muss verletzt vom Platz

Ärgerlich für die Bayern: Auch Torschütze Coman setzte sich nach einem Sprint auf den Boden und zeigte an, dass es für ihn nicht weitergeht. Für ihn kam Youngster Mathys Tel. In der Schlussphase hatte Kane (83.) noch das 2:0 auf dem Kopf.

Für die Bayern warten vor der Winterpause noch zwei Bundesliga-Spiele. Am Sonntag (19.30 Uhr) kommt der formstarke VfB Stuttgart nach München, drei Tage später reist der Rekordmeister zum Jahresabschluss zum VfL Wolfsburg (Mittwoch, 20.30 Uhr).