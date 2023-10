Asiatische Hornisse auf dem Vormarsch – auch in Bayern

Wie Jagdflieger lauern Asiatische Hornissen vor Bienenstöcken. Dort warten sie auf heimkehrende Tiere, die sie sich dann im Flug schnappen und töten. Fast schon martialisch zerlegen sie den Bienenkörper dann in alle Einzelteile.

Für Imker sind die Asiatischen Hornissen ein Alptraum. Denn sie sind in der Lage, ganze Bienenvölker auszurotten. Und die invasive Art verbreitet sich immer mehr in Deutschland. Vor einem Jahr wurde zum ersten Mal ein Exemplar in Bayern gesichtet, im unterfränkischen Neuhütten im Landkreis Main-Spessart. Im August wurden in Aschaffenburg und Obernburg jetzt sogar zwei ganze Nester entdeckt, wie das Institut für Bienenkunde und Imkerei in Veitshöchheim dem BR bestätigte.

Mit Monitoring weitere Ausbreitung verhindern

Wie weit sich die invasive Art in Unterfranken schon ausgebreitet hat – das versucht das Institut für Bienenkunde und Imkerei in Veitshöchheim über ein Monitoring herauszufinden. Dafür hängen in den Landkreisen Miltenberg, Aschaffenburg und Main-Spessart momentan 100 Lebendfallen, die zweimal täglich von Imkern überprüft und geleert werden. Das Ziel: Einzelne Asiatische Hornissen fangen, die dann den Weg zu ihren Nestern zeigen und dann vernichtet werden können.

Möglich machen sollen das winzig kleine Sender. Sie werden gefangenen Hornissen umgeschnallt. Eine teure und nicht immer erfolgreiche Methode, wie Stefan Berg berichtet, der Leiter des Instituts für Bienenkunde und Imkerei. Denn nicht immer haben die Hornissen Lust, mit dem Minisender zurück zum Nest fliegen und nach rund 24 Stunden ist der Akku leer. Noch dazu sind nur wenige Tiere dafür geeignet. Denn sie müssen eine bestimmte Größe und ein gewisses Gewicht haben, damit sie überhaupt besendert werden können.

Eine andere Methode ist die sogenannte Triangulation, bei der man gefangene Hornissen von verschiedenen Stellen aus losfliegen lässt, um so die Richtung des Nestes ausfindig zu machen.

Nester der Asiatischen Hornisse frühzeitig finden

Die Nester der Asiatischen Hornisse befinden sich meist in Baumwipfeln in mehr als zehn Metern Höhe und werden oft erst im Spätherbst gefunden, wenn das Laub von den Bäumen fällt. Dann können die Königinnen, die ab September begattet werden und im nächsten Jahr die Nester gründen, schon in ihr Winterquartier ausgeflogen sein.

Je früher ein Nest also gefunden wird, desto besser. Denn pro Nest können bis zu 300 Jungköniginnen schlüpfen. "Selbst wenn nur die Hälfte überlebt, sind das im nächsten Jahr 150 Nestgründungen", sagt Imker Matthias Meidel aus Mechenhard im Landkreis Miltenberg mit Sorge. "Wenn das so weitergeht – irgendwann werden wir dieser Lage nicht mehr Herr werden."

Honigbienen weit oben auf dem Speiseplan

Das Problem: Die Asiatische Hornisse frisst sehr gerne Honigbienen, sie machen bis zu 85 Prozent ihres Speiseplans aus. Zwar jagen auch einheimische Hornissen an Bienenvölkern, allerdings ist deren Speiseplan vielfältiger: Bei ihnen machen Bienen nur rund fünf Prozent der Beute aus. Noch dazu sind die Völker der "Vespa Velutina" zwei- bis dreimal so groß wie die der einheimischen Hornisse: Bis zu 2.000 Tiere können in einem Nest leben.

Nicht weit von Imker Meidels Bienen wurde im August eines der Nester mit Asiatischen Hornissen entdeckt – offenbar noch rechtzeitig: Bienenexperte Berg hat den etwa fußballgroßen Fund seziert. Den ersten Untersuchungen zufolge waren darin noch keine Jungköniginnen angelegt. Außerdem will Berg herausfinden, ob die Hornissen von Krankheiten oder Parasiten befallen sind. Denn auch das könnte ihre Ausbreitung eindämmen.