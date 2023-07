Asiatische (Riesen-)Hornisse: Gefahr oder Irrglaube?

Wo ist die Asiatische Hornisse schon in Deutschland verbreitet?

Gesichtet wurde die Asiatische Hornisse bereits in den Bundesländern Baden-Württemberg, Hessen, Hamburg und seit Juli 2022 auch in Nordrhein-Westfalen.

Wie kann ich gegen die Asiatische Hornissen vorgehen?

Eigenständiges Handeln in Bezug auf die Eindämmung der Asiatischen Hornisse ist nicht empfohlen. Bei der Sichtung eines potentiellen Nestes wird gebeten, sich mit einem aussagekräftigen Bild und dem notierten Fundort bei der zuständigen Naturschutzbehörde zu melden. In Bayern kann man sich via E-Mail zusätzlich an das Institut für Bienenkunde und Imkerei (ibi@lwg.bayern.de) wenden.