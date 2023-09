Kosovo-Grenze: Bundesregierung fordert serbischen Truppenabzug

Nach Berichten über einen Aufmarsch serbischer Truppen an der kosovarischen Grenze und ersten blutigen Scharmützeln zwischen Provokateuren und der Polizei hat die Bundesregierung zur Mäßigung aufgerufen.

"Zwischen Serbien und Kosovo darf es keine weitere Eskalation geben. Wichtig, dass Serbien unverzüglich Truppen an der Grenze reduziert", schrieb das Auswärtige Amt am Samstag auf der Plattform X (früher Twitter). "Gemeinsam mit unseren Partnern stehen wir in intensivem Kontakt mit allen Seiten. Der politische Prozess muss dringend fortgesetzt werden", hieß es weiter.

Bereits am Freitag hatte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes Serbien aufgefordert, "unzweideutig zum Gewaltverzicht aufrufen". Es sei irritierend zu sehen, wie der serbische Präsident Aleksandar Vučić "Täter zu Opfern deklariert".

"Beispielloser Truppenaufmarsch"

Grund sind wieder aufgeflammte Spannungen in dem an Serbien grenzenden Norden des Kosovo. 30 bewaffnete und maskierte Männer hatten am vergangenen Wochenende in einem Dorf unweit der Grenze zu Serbien das Feuer auf kosovarische Polizisten eröffnet. Ein Polizist und drei Angreifer wurden nach Polizeiangaben bei Schusswechseln getötet. Später teilte ein Mitglied einer großen kosovo-serbischen Partei mit, er habe die Gruppe ohne das Wissen Belgrads organisiert.

Der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates der USA, John Kirby, bezweifelt diese Aussage. Der Angriff sei "sehr ausgeklügelt" gewesen und habe rund 20 Fahrzeuge, "militärische" Waffen, Ausrüstung und Ausbildung umfasst. Es sehe "nicht so aus, als hätten sich einfach ein paar Leute zusammengetan, um das zu tun". Zudem beobachtet der Nationale Sicherheitsrat seit längerem einen "beispiellosen" Truppenaufmarsch Serbiens an der Grenze zum Kosovo. Der Zweck der serbischen Aufrüstung sei noch nicht klar, aber besorgniserregend.

Kosovo: seit 15 Jahren unabhängig

Kosovo hatte 2008 seine Unabhängigkeit von Serbien erklärt. Serbien erkennt diese aber nicht an. Die überwiegende Mehrheit der 1,8 Millionen Einwohner im Kosovo sind ethnische Albaner. Dazu kommen 120.000 Serben, die vor allem im Norden des Landes leben.

Die angespannte Situation spitzt sich immer wieder zu – so zuletzt nach diversen Vorfällen im Dezember 2022 und erneut bei Ausschreitungen im Mai 2023.

Die Nato will nun ihre Präsenz in dem Westbalkan-Land erhöhen. Stationiert sind im Kosovo derzeit etwa 3.400 KFOR-Soldatinnen und Soldaten, davon rund 70 Bundeswehr-Angehörige. In Brüssel bestätigte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg, dass das westliche Militärbündnis bereit sei, seine Friedenstruppen vor Ort zu verstärken, um auf die Lage zu reagieren.

Serbien bestreitet Militäraufmarsch

Schon zuvor hatte US-Außenminister Antony Blinken den serbischen Regierungschef Vučić in einem Gespräch dazu aufgefordert, für eine Deeskalation zu sorgen. Laut der serbischen Nachrichtenagentur Tanjug bestritt Vučić, größere Militäreinheiten an der Grenze zum Kosovo zusammengezogen zu haben.

Video: Blutige Zusammenstöße am vergangenen Wochenende