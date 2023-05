Arbeit auf dem Wertstoffhof: Zwischen Gift und Sperrmüll

Hier wird gerade Hab und Gut eines ganzen Lebens weggeschmissen. "Die Dame ist verstorben und die Wohnung muss ausgeräumt werden", sagt der Mitarbeiter einer Entrümpelungsfirma, während er nach und nach die schweren Kisten aus dem Transporter holt und in den Container mit der Nummer 8 – "Papier und Kartonagen" – wirft: "Der nächste Mieter muss rein. Bedeutet: Alles wird entsorgt. Leider."

Jacob Nielsen ist Platzmeister auf dem Wertstoffhof in München und beobachtet die Aktion. Er schaut den Kartons mit Fotos und Erinnerungen weniger emotional hinterher: "Hauptsache, es landet im richtigen Container und nicht in der Umwelt." Nielsen ist in Dänemark geboren, reiste viele Jahre um die Welt und hat als Tauchlehrer gearbeitet. "Es liegen ganz viele Sachen in unseren Weltmeeren. Natürlich macht das traurig, wenn man beim Tauchgang mehr Plastik sieht als Fische", sagt Nielsen. Seit 2015 arbeitet er hier auf dem Wertstoffhof.

Wertstoffhof: Wer wie viel abliefern darf, ist klar geregelt

Für den dritten Teil der Müll-Serie hat "Kontrovers – Die Story" Nielsen und seine Kollegen in ihrem Joballtag begleitet. Hier landet fast alles, was nicht in normale Mülltonnen passt oder darf: Plastik, Sperrmüll, Eisenschrott, Holz. Und es gibt klare Regeln: Auf Nielsens Wertstoffhof dürfen nur Menschen mit Wohnsitz in München ihren Müll abladen. Und das auch nur in begrenzten Mengen, nämlich zwei Kubikmeter pro Fuhre und Tag. Zwischen 300 und 500 Anlieferungen verschwinden unter der Woche täglich in den großen orangefarbenen Containern, an Wochenenden sind es deutlich mehr. Viele kompliziert zu entsorgenden Stoffe kosten extra Gebühren.