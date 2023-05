"Man darf nicht empfindlich sein": Unterwegs mit der Müllabfuhr

Nur ein Drittel der Abfälle im Restmüll gehört eigentlich dort hin

Zu tun gibt es für die Müllabfuhren in Bayern genug. Knapp zwei Millionen Tonnen Restmüll fallen im Freistaat pro Jahr an. Vom Säugling bis zur Rentnerin entspricht das im Schnitt rund 150 Kilogramm pro Person. Dabei ist nur rund ein Drittel der Abfälle, die in der Restmülltonne landen, tatsächlich Restmüll wie zum Beispiel Windeln oder Staubsaugerbeutel. Die anderen zwei Drittel gehören eigentlich anders entsorgt.

Knapp 40 Prozent in den Restmülltonnen sind in Wahrheit Biomüll, dazu kommen 28 Prozent Wertstoffe wie Altpapier und Plastik, die recycelt werden könnten. Fischer zieht mehrere Teile aus dem Müll, die einst wohl eine Kleiderstange bildeten und legt sie neben die Tonnen: "Das ist Metall, das darf hier nicht rein."

6.30 Uhr ist Schichtbeginn

Während Fischer und ihre Kollegen durch die teils engen Straßen in Würzburg manövrieren, sammeln Sebastian Huber und Stefan Puscher den Müll in Moosburg im Landkreis Freising. Um 6.30 Uhr ist Schichtbeginn, bis 15 Uhr müssen sie die Ladung in München abliefern, sonst schließt die Müllverbrennungsanlage und das Fahrzeug muss über Nacht voll beladen im Hof stehen bleiben. "Das ist nicht ideal", sagt Huber.

Zu Beginn der Schicht sitzt er am Steuer während sein Kollege am Fahrzeugende die Tonnen in die Vorrichtung einhängt. Später, nach der Hälfte der Arbeitszeit, wird gewechselt. Bei der Fahrt von Haus zu Haus ruft Puscher vielen der Anwohner ein morgendliches "Griaß di" entgegen. Auf dem Land ist die Arbeit der Müllabfuhr weit weniger anonym, als in der Stadt. "Wir kennen viele Leute persönlich", sagt Puscher, "das ist immer nett." Ab und zu stehen für die Müllwerker neben den Tonnen auch kleine Geschenke in Form von Kaltgetränken bereit.

Familie lässt sich nur mit Zweitjob ernähren

Die Arbeit der Müllabfuhr ist unverzichtbar, das Gehalt könnte für manch einen aber noch besser ausfallen. Er verdiene 2.500 Euro netto sagt Huber und fügt hinzu: "Ich glaube nicht, dass man damit eine Familie ernähren kann." Um ihren Lohn aufzustocken, haben sowohl er als auch sein Kollege einen Zweitjob. Huber arbeitet als Hopfenbauer, Puscher als Christbaumbauer.

An diesem Tag wird es knapp mit der Frist von 15 Uhr, immerhin ist es nach der letzten Tonne noch rund eine Stunde Fahrt von Moosburg nach München. Letztendlich kommen die Müllwerker rechtzeitig an. "Gott sei Dank pünktlich in der Zeit", sagt Puscher am Steuer. Rund 13 Tonnen Müll landen im Schacht und werden verbrannt. Auch Lissi Fischers Arbeitstag in Würzburg ist vorbei. Ihr Smartphone dokumentiert, wie viel sie heute gelaufen ist. Was sagt der Schrittzähler? "19.296", sagt Fischer, "doch mehr als ich gedacht habe."