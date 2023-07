Ansbacher US-Army sucht vermissten Soldaten

Schon am 27. Juni wurde der Soldat Jonathan Lane als vermisst gemeldet, er sei nicht in seiner Wohnung aufgetaucht, so die US-Army in Ansbach. Zwei Tage später wurde Lane dann auch bei der Army offiziell als unerlaubt abwesend gemeldet.

US-Army bittet um Hinweise

Aktuell untersucht die Army den Vorfall mit zwei internen Einheiten. Außerdem sei auch die örtliche Polizei in Ansbach eingeschaltet, um bei der Suche nach Jonathan Lane zu helfen. Die US-Army hat ein Foto des Soldaten veröffentlicht und bittet um Hinweise.

Wer Informationen zum Verbleib des Mannes hat, soll sich bei der US-Army oder der Polizei Ansbach melden. Stationiert ist Sergeant Lane laut US-Army bei der 12. Combat Aviation Brigade der US-Army Garrison Ansbach, die in Katterbach und Illesheim im Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim aktiv ist. Dort ist Lane einem Regiment für Luftfahrt zugeordnet.