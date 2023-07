Nach großer Suche: Vermisste Buben in München gefunden

Mit einer groß angelegten Suche hat die Münchner Polizei am Montagnachmittag nach zwei Kindern gesucht. Am Abend nun die Erfolgsmeldung: "Glücklicherweise konnten unsere Kolleginnen und Kollegen die beiden Jungs unversehrt in einem Supermarkt antreffen", schrieb die Polizei auf Twitter. "Ihnen geht es gut, wir bringen Sie nun zu den Eltern."

30 bis 40 Beamte auf Suche nach vermissten Kindern

Zuvor hatte das Präsidium Fotos und Namen der Buben veröffentlicht und um Hinweise aus der Bevölkerung gebeten. Die beiden Kinder seien mit einer Kindergartengruppe auf einem Spielplatz gewesen, bevor sie verschwunden seien, teilte die Polizei mit. Es sei möglich, dass die beiden Sechsjährigen im Stadtgebiet gemeinsam oder getrennt umherirrten, hieß es.

Zahlreiche Polizeistreifen im Stadtgebiet hielten nach den Kindern Ausschau. Eine Sprecherin schätzte die Zahl der Ermittler bei der Suche auf rund 30 bis 40.

Buben einmal quer durch die Stadt gereist

Gefunden wurden die Kinder schließlich im Stadtteil Berg am Laim, weit weg vom Spielplatz in der Maxvorstadt. Die Polizei hatte zuvor nicht ausgeschlossen, dass die Jungen mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs waren. So dürften sie zum anderen Ende der Stadt gelangt sein.