Heizungsgesetz im Bundestags-Ausschuss beschlossen

SPD, Grüne und FDP im Bundestag wollen neue, stärker strombasierte Heizungen nicht mehr generell nach den Gesamtkosten fördern. Die drei Fraktionen haben sich nach ARD-Informationen im Bundestags-Ausschuss darauf geeinigt, höchstens 30.000 Euro beim Austausch der Heizung in einem Einfamilienhaus gelten zu lassen. Daran will sich der Staat mit maximal 70 Prozent beteiligen - das bedeutet konkret einen Zuschuss von höchstens 21.000 Euro. So soll verhindert werden, dass Anbieter von Heizungen die Preise nach oben treiben. Das Gebäudeenergiegesetz soll am Freitag vom Bundestag beschlossen werden.

Kritiker: "Zeitnahe Wärmewende nicht zu schaffen"

Klima- und Umweltschutzverbände hatten den neuen Entwurf des umstrittenen Gebäudeenergiegesetzes scharf kritisiert. "Das GEG in seiner jetzigen Form liefert für den Klimaschutz weder die richtigen Maßnahmen noch die nötige Geschwindigkeit", erklärte Viviane Raddatz vom WWF Deutschland am Montag. Der neue Entwurf mache "die Einhaltung der Pariser Klimaschutzziele unmöglich", erklärte die Deutsche Umwelthilfe (DUH). Auch der BUND klagte, die Klimaziele werde Deutschland weiter verfehlen. "Wenn auf Jahre weiter Gas-, Holz- und sogar Ölheizungen eingebaut werden dürfen, ist eine zeitnahe Wärmewende nicht zu schaffen", so WWF-Expertin Raddatz weiter. Es brauche stattdessen "strenge Anforderungen an diese Arten des Heizens".

Welche Kernpunkte beinhaltet das Gebäudeenergiegesetz?

Das umstrittene Gebäudeenergiegesetz sieht vor, dass ab dem 1. Januar 2024 in neuen Gebäuden nur noch Heizsysteme eingebaut werden sollen, die zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Für Bestandsbauten soll es zunächst keine Verpflichtung für ein neues Heizsystem geben, sondern verschiedene Optionen.

Keine davon soll aber in Privateigentum eingreifen oder Verbote beinhalten – das hatte die FDP auf den letzten Metern durchgesetzt. Allerdings gilt schon seit längerem, dass fossile Heizsysteme, die seit über 30 Jahren nicht erneuert wurden, ausgetauscht werden müssen. Bei dieser Regelung soll es bleiben.

Übergangsphase bei kaputter Gas- oder Ölheizung

Ist die alte Gas- oder Ölheizung irreparabel kaputt, dann läuft eine Übergangsphase an, an deren Ende eine neue, nicht-fossile Heizung eingebaut sein soll. So sieht es das Gesetz jedenfalls vor. Bis dahin dürfen demnach vorübergehend auch die klassischen Systeme eingebaut und betrieben werden, danach allerdings müssen sie endgültig gegen eine energieeffiziente Heizmethode ausgetauscht werden. Eine Ausnahme aber soll es geben: Wenn die neu eingebaute Heizung mit Gas betrieben wird, aber auch an Wasserstoffleitungen angeschlossen werden kann ("H2 ready" ist), darf sie dauerhaft drin bleiben.

Für den Heizungstausch im Bestand soll dies alles erst gelten, wenn eine kommunale Wärmeplanung vorliegt, die auch aufzeigt, ob ein Anschluss an Fernwärme oder ein Wasserstoffnetz möglich sein wird. Diese Wärmeplanungen sollen deutschlandweit spätestens Mitte 2028 vorliegen.