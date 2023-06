Monatelang vermisst: "Dexter"-Star Julian Sands tot aufgefunden

Der britische Schauspieler Julian Sands ("Zimmer mit Aussicht", "Leaving Las Vegas" und "Dexter") ist im Alter von 65 Jahren gestorben. Er kam offenbar bei einer Wanderung in der Region nördlich von Los Angeles ums Leben. Die Leiche sei eindeutig identifiziert worden, teilte das Sheriffbüro im Bezirk San Bernardino mit. Die genaue Todesursache wird noch untersucht.

In der achten Staffel der beliebten US-amerikanischen Krimiserie "Dexter" spielte Sands die Rolle des Miles Castner, dem neuen Ehemann von Dexter Morgens Ex-Frau Hannah.

Schauspieler Sands war begeisterter Bergwanderer

Schauspieler Julian Sands lebte in der Nähe von Hollywood, er war ein begeisterter Bergwanderer – in den 90er-Jahren hat er die Anden überquert. Sands war am 13. Januar zu einem Ausflug in die Gegend um den Mount Baldy nordöstlich von Los Angeles aufgebrochen und nicht zurückgekehrt. Die Winterstürme erschwerten damals die wochenlange Suche nach dem Vermissten. Mitte Juni berichteten die Behörden über ihren achten Sucheinsatz mit mehr als 80 Helfern, der von Hubschraubern und Drohnen unterstützt wurde. Der Mount Baldy gehört zur San-Gabriel-Gebirgskette und ist knapp 3.070 Meter hoch.

Die Familie des dreifachen Vaters bedankte sich vorige Woche für den unermüdlichen Einsatz der Suchteams. "Wir behalten Julian weiter in unseren Herzen mit leuchtenden Erinnerungen an ihn als wunderbaren Vater, Ehemann, Entdecker, Natur- und Kunstliebhaber und als einen außergewöhnlichen Künstler", hieß es in einer Mitteilung der Angehörigen, die das Sheriff-Büro auf Twitter veröffentlichte.

Mit Material der dpa