Als der Donaudamm brach: Bayerns Jahrhundertflut vor 25 Jahren

Umweltminister: Bis 2030 zwei Milliarden für Hochwasserschutz

Der Haushalt der Brandls war nur einer von rund 800 mit gut 2.000 Bewohnern in Neustadt an der Donau, deren Leben das Hochwasser von heute auf morgen grundlegend veränderte. Doch auch in Schwaben und Südbayern stiegen im Mai 1999 die Pegel, überströmten Flüsse die Ufer und sorgten für vollgelaufene Keller.

Die Staatsregierung reagierte mit einer Neuauflage ihres Hochwasserschutzes. "Aus dem Ereignis vor 25 Jahren hat sich der Freistaat Bayern 2001 mit einem Beschluss daran gemacht, den Hochwasserschutz in Bayern komplett umzubauen", sagt Umweltminister Thorsten Glauber (FW), der damals noch auf der lokalen Politbühne aktiv war. "Entlang der Donau hatten wir eigentlich einen zu niedrigen Grundschutz, den die Bürger erwarten sollen und müssen. Und daraufhin hat man im Prinzip ein milliardenschweres Programm aufgelegt", so Glauber weiter.

Bislang habe der Freistaat fast drei Milliarden Euro in den Hochwasserschutz investiert, bis 2030 sollen es nochmal zwei Milliarden sein. Das Geld flösse aktuell in den Polderausbau entlang der Donau, wobei sich Glauber mehr Kooperation seitens des Bundes wünscht. "Der Bund ist da momentan sehr zögerlich und zurückhaltend. Wir brauchen Baugenehmigungen, wir brauchen Unterstützung auch finanzieller Art", sagt er; schließlich sei die Donau "eine Wasserstraße, die am Ende mit dem Bund betrieben wird".

Gestählte Deicherhöhung für Neustadt an der Donau

Wirksamere Schutzmaßnahmen bekam auch Neustadt an der Donau. Der äußere Deich am Fluss wurde erhöht und gespundet, also im Inneren mit Metall verstärkt. Und auch die Freiwillige Feuerwehr vor Ort habe inzwischen einen "Übungsdeich", an dem die rund 100-köpfige Feuerwehr in einem eigenständigen Lehrgang in der Damm- und Deichverteidigung bei Starkregenereignissen geschult werde, sagt Feuerwehrkommandant Jürgen Bucher.

Sein Amt hatte er auch 1999 schon inne - damals 25 Jahre jung und kaum ein Jahr bei der Feuerwehr - "und schon der erste K-Fall", erinnert sich Bucher. Mit K-Fall meint er den Katastrophenfall. "Aber wenn der Deich einmal gebrochen ist, kann man nichts machen außer abwarten, bis kein Wasser mehr nachkommt", sagt er.

Erst dann konnten die Keller leergepumt und das Hochwasser vom Heizöl, das aus den allerorts geplatzten Tanks geströmt ist, separiert werden. "Bis heute hab ich den Geruch von Heizöl in der Nase", sagt Bucher, der inzwischen sieben "K-Fälle" hinter sich hat – den letzten 2021 im Ahrtal.

Auf einen neuerlichen Katastropheneinsatz vor seiner Haustür kann er gut verzichten, obwohl er nicht davon ausgeht, dass der inzwischen erhöhte Schutzwall bei Neustadt an der Donau jedem Starkregen- und Hochwasser gewachsen ist. "Aber dann bricht hoffentlich der Deich nicht mehr."