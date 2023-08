Münchner S-Bahn bekommt modernste Züge Deutschlands

Bessere Informationen für die Fahrgäste

Die Züge erhalten besonders viel Elektronik, etwa das moderne europäische Zugleitsystem ETCS. Die Fahrgastinformation spielt eine große Rolle mit digitaler Technik. Es gibt Displays innen und außen über den Türen, an der Decke und in den Übergängen zwischen den Wagen. Sie informieren über den Fahrtverlauf, die Stationen und die Auslastung des jeweiligen Zuges. Vor dem Ausstieg gibt es auf den Displays Hinweise, wo sich am nächsten Bahnsteig Treppen oder Fahrstühle befinden. Außen am Zug leuchten LED-Bänder in der jeweiligen Linienfarbe.

Bayerische Firmen liefern zu

Die Züge sind für einen weitgehend automatischen Betrieb vorbereitet, allerdings werde man nicht auf Lokführer verzichten, sagte Münchens S-Bahn-Chef Heiko Büttner. Gebaut werden die Züge in Krefeld in Nordrhein-Westfalen, aber aus Erlangen und anderen Orten in Bayern wird zugeliefert. 70 Prozent des Bauumfangs bleiben in Deutschland, sagte der Siemens-Vorstand.

Finanziert werden die Züge über ein Leasingmodell mit der Europäischen Vereinsbank und der HypoVereinsbank, abgesichert durch eine "Kapitaldienstgarantie des Freistaats Bayern". Falls es zu einer Ausschreibung der Münchner S-Bahn kommt, könnten die neuen Züge auch einem erfolgreichen Wettbewerber der Bahn zur Verfügung stehen, sagte der Chef der Bayerischen Eisenbahngesellschaft (BEG), Thomas Prechtl, dem BR. Die BEG organisiert und finanziert den Nahverkehr in Bayern im Auftrag des Freistaats.