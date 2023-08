78-Jährige stirbt bei Wohnungsbrand in München-Ramersdorf

Eine 78 Jahre alte Frau ist bei einem Brand in ihrer Wohnung in München-Ramersdorf gestorben. Am Samstagabend kurz vor 22.00 Uhr war ein Feuer im fünften Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen. Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr eintrafen, hörten sie Hilfeschreie aus der Wohnung, in der es brannte.

Anwohner warteten "stark winkend" auf die Feuerwehr

Viele Anwohnerinnen und Anwohner aus dem Mehrfamilienhaus hatten die Rettungskräfte laut Aussage der Feuerwehr "stark winkend in Empfang genommen". Ein Atemschutztrupp machte sich durch das Treppenhaus auf den Weg, per Drehleiter starteten die Löscharbeiten von außen.

Reanimationsversuche blieben erfolglos

Als sich die Atemschutzträger gewaltsam Zutritt zur betroffenen Wohnung verschafft hatten, fanden sie die 78-jährige Bewohnerin leblos vor. Die Einsatzkräfte trugen sie ins Freie, aber trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen verstarb die Frau. Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Angrenzende Wohnungen waren nicht betroffen. Nach ersten Schätzungen beträgt der Sachschaden etwa 150.000 Euro. Zur Brandursache ermittelt die Polizei.