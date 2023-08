Bei Bundesligaspiel: Schuss löst sich aus Polizeiwaffe

Am Rande des Bundesligaspiels im Augsburger Stadion hat sich am Samstag gegen Ende der Partie ein Schuss aus der Dienstwaffe eines Polizeibeamten gelöst. Wie das Polizeipräsidium Schwaben-Nord und die Staatsanwaltschaft noch am Abend mitteilten, sei dies "ersten Erkenntnissen zufolge unbeabsichtigt" passiert. Bei dem Bundesligaspiel war der FC Augsburg gegen Mönchengladbach angetreten.

Leichte Verletzungen durch Knalltrauma

Direkt durch das Projektil verletzt wurde demnach niemand, trotzdem erlitten drei Beamte leichte Verletzungen. In einer Pressemitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft heißt es, der Schuss habe sich gegen 17.30 Uhr in einem abgegrenzten Bereich auf dem Gelände der WWK-Arena gelöst: "Dadurch erlitten drei Beamte ein Knalltrauma, ein Beamter erlitt eine Schürfwunde." Weitere Personen seien nicht verletzt worden. Allerdings wurden bei dem Vorfall ein Polizeiwagen und ein Fanbus beschädigt.

Fanhilfe Mönchengladbach postet Fotos

Die Fanhilfe Mönchengladbach postete auf dem Kurznachrichtendienst X.com eine Stunde nach dem Vorfall Fotos von den beschädigten Fahrzeugen.