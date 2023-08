Artikel mit Audio-Inhalten Audiobeitrag

Erneute Rettungsaktion an Aufzug im Münchner Ostbahnhof

In München ist am Abend erneut der Aufzug am Ostbahnhof steckengeblieben. Erst am Montag mussten fünf Menschen hier befreit werden. Gestern saßen eine Frau und ein kleines Kind fest. Um ihnen zu helfen, sägte die Feuerwehr das Aufzugs-Dach auf.