Siebenschläfer-Weibchen mit acht Jungen sucht neues Zuhause

Aus Waschlappen hat ein Siebenschläfer-Weibchen ein Nest für ihre acht Jungen gebaut, und zwar in einer Schublade eines Badezimmerschrankes einer Familie im Münchner Stadtteil Allach-Untermenzing. Die Familie habe ein Piepsen aus der Schublade gehört und nach eigenen Angaben dann die Feuerwehr gerufen, berichtete eine Sprecherin der Wildtierwaisen-Schutzstation.

Siebenschläfer in Badezimmerschrank

Ein Feuerwehrmann soll die Tiere in einer Katzenbox in die Schutzstation gebracht haben. Wie genau das Siebenschläfer-Weibchen den Weg in den kuscheligen Badezimmerschrank der Familie fand, ist nicht bekannt.

In der Schutzstation haben sich die Tiere der Sprecherin zufolge in den vergangenen drei Wochen seit der Rettung in einem Käfig bestens entwickelt. Während sie anfangs noch nackt gewesen seien und die Augen geschlossen gehabt hätten, wuselten sie nun kräftig umher. Das Muttertier verteidige seine Nachwuchs "wie eine Löwin".

Gesucht wird ein Mischwald mit Obstbäumen als neues Zuhause

Nun sucht die Auffangstation einen Platz, an dem die geschützten Tiere ausgewildert werden können. Geeignet sei ein Mischwald, an dem es auch Obstbäume gebe. Wichtig sei zudem, dass in der Anfangszeit jemand regelmäßig nach den Tieren sehen und sie zufüttern könnte. Die kleinen Nager mit den glänzenden Knopfaugen sind nachts aktiv und halten strenge Tagesruhe. Gern fressen sie Obst und süße Früchte, zum Beispiel Zwetschgen.

Mit Informationen von dpa