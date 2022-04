70-Jähriger steckt sich beim Rauchen selbst in Brand und stirbt

In einem Seniorenheim in Bad Füssing im Kreis Passau hat sich am frühen Sonntagabend ein 70-jähriger Rollstuhlfahrer beim Anzünden eines Zigarillos offenbar selbst in Brand gesteckt. Die herbeigerufene Feuerwehr konnte nichts mehr für ihn tun: Der Mann starb noch vor Ort an seinen Verletzungen.

Überwachungskamera filmt das Unglück

Wie die Polizei am Montag mitteilt, ist auf dem Video einer Überwachungskamera deutlich zu sehen, dass sich der Mann mit seiner Jacke einen Windschutz vor dem Gesicht machen wollte. Die Jacke fing an der Schulter an zu brennen. Der Heimbewohner versuchte im Anschluss, die Flammen auf der Jacke auszuklopfen und die Jacke auszuziehen. Aufgrund seiner Bewegungseinschränkung gelang ihm das nicht. Auch die Löschversuche durch das herbeigeeilte Pflegepersonal waren erfolglos.