Eon schließt Laufzeitverlängerung für Atomkraftwerk Isar 2 aus

Die Forderung von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nach einer Laufzeitverlängerung für das Atomkraftwerk Isar 2 findet beim Betreiberkonzern Eon kein Gehör. Der Konzern mit Sitz in Essen will den Reaktor bei Landshut termingerecht abschalten.

Eon-Chef sieht keine Zukunft für Atomkraft

"Atomkraft hat in Deutschland keine Zukunft, Punkt": So unmissverständlich formulierte es Eon-Chef Leo Birnbaum im Gespräch mit der "Financial Times". Es werde keine neue Wende bei der Gesetzgebung und der Meinung zur Atomkraft geben. Auch wenn es technisch möglich wäre, Isar 2 bei Landshut über das Jahresende hinaus zu betreiben, akzeptiere Eon bereitwillig die Entscheidung der Bundesregierung, auf diese Laufzeitverlängerung zu verzichten.

"Die Abwägung war, dass wir einen Erdgas-Notstand haben – und die kleine Erleichterung, die wir auf der Stromseite bekämen, die Lage nicht wirklich verändern würde", sagte der Eon-Chef der Zeitung. Man habe eine wirklich seriöse Diskussion mit der Bundesregierung geführt, die habe eine Entscheidung getroffen - und damit sei das Thema für Eon beendet.

Bayerische Staatsregierung will vorübergehende Weiternutzung

Die Forderungen der bayerischen Staatsregierung nach einer Laufzeitverlängerung für Isar 2 bei Landshut laufen damit ins Leere. Bayerns Energieminister Hubert Aiwanger (FW) hatte drei Monate Verlängerung für die Atomkraft gefordert, Ministerpräsident Söder sogar drei bis fünf Jahre.

Anfang April hatte eine Sprecherin der Eon-Tochter Preussen Elektra, welche die Aktivitäten von Eon im Bereich der Atomkraft betreibt, noch angekündigt, das Unternehmen würde "alle Anstrengungen unternehmen", um das für Isar 2 erforderliche Personal aus dem ganzen Konzern zusammenzuziehen, falls die Politik das wünsche.