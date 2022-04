Ukraine-Krieg: Russen demonstrieren in Bayern

Prorussische Demonstrationen auch in anderen deutschen Städten

Auch in mehreren anderen deutschen Städten fanden erneut prorussische Kundgebungen statt. In Frankfurt kamen Hunderte Menschen am Opernplatz zusammen. Sie schwenkten russische und sowjetische Fahnen und riefen in Sprechchören "Russland". Dagegen wandte sich eine Gruppe pro-ukrainischer Demonstranten, die "Schande", "Schande" skandierten. Eine Polizeikette trennte beide Gruppen.

In Hannover trafen sich am Mittag laut Polizei mehr als 600 Menschen mit rund 350 Autos, um sich einem prorussischen Autokorso durch die Stadt anzuschließen. Zu sehen waren Russlandfahnen und deutsche Flaggen. Gleichzeitig versammelten sich in der Innenstadt rund 850 Gegendemonstranten.

In Berlin, wo eine Woche zuvor ein Autokorso mit russischen Fahnen Empörung ausgelöst hatte, fand am Sonntag eine ganztägige Solidaritäts-Veranstaltung unter dem Motto "Leuchtturm Ukraine" statt. Aktivisten und Besucher zur Hilfe und Unterstützung für das angegriffene Land auf.