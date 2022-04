Zustand der Luftschutzräume: Bedingt einsatzbereit?

Eine schwere graue Stahltür versperrt den Weg in den ehemaligen Luftschutzraum tief unter der Regensburger Altstadt. Eine Signalleuchte direkt daneben zeigt an: "Bitte öffnen". Melanie Neuhoff drückt daher den Hebel nach unten. Vor ihr öffnet sich ein leerer Raum. Ein postkartengroßes Fenster fällt ins Auge. Ein Guckloch für den Bunkerwart, erklärt die Katastrophenschutz-Beauftragte der Stadt Regensburg. Er hätte bestimmt, wer während des Kalten Krieges hier einen der 2.400 Plätze bekommen hätte. Heute hätte er allerdings keine Plätze mehr zu vergeben - denn der größte von drei öffentlichen Luftschutzräumen in Regensburg ist nicht mehr einsatzbereit.

Luftschutzraum: Relikt aus dem Kalten Krieg

Vieles, was zur Grundausstattung eines Luftschutzraums gehört, ist inzwischen verschwunden oder rückgebaut worden. So fehlt im ersten Raum, der Dekontaminations-Schleuse, die Duschvorrichtung. Erst nachdem der Schutzsuchende seine Kleidung gegen einen Overall eingetauscht hätte, hätte er den eigentlichen Schutzraum betreten dürfen.

Jetzt ist der Bunker nur ein Parkdeck, zugeparkt mit Autos der Altstadtbewohner. "Der Schutzraum hatte zum einen den Zweck, als Tiefgarage in Friedenszeiten genutzt werden zu können. Im Falle eines Krieges wären hier die Bürger untergebracht worden", erklärt Neuhoff. Die Fahrzeuge hätten dann entfernt werden müssen. Das steht bei manchem Stellplatzbesitzer noch im Vertrag. "Dann wären hier Betten aufgebaut worden, um es einigermaßen 'bequem' zu haben - wenn man das in einem Bunker so sagen kann." Allerdings: Die Betten sind inzwischen entsorgt worden. Für die Wartung fehlte das Geld.