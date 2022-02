Feuer in Schloss Oberköllnbach: Tote Person gefunden

In Postau im Landkreis Landshut ist am Freitagmittag im Schloss Oberköllnbach ein Brand ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilt, ist dabei ein Mensch ums Leben gekommen. Es ist noch unklar, ob sich weitere Personen in dem Gebäude aufhalten.

Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Löscharbeiten an dem betroffenen Gebäudeteil dauern derzeit an.