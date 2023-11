600 Oberviechtacher Soldaten werden nach Litauen verlegt

Die Bundeswehr verlegt ab dem kommenden Jahr rund 600 Soldaten aus der Oberpfalz nach Litauen. Das bisher in Oberviechtach stationierte Panzergrenadierbataillon 122 zieht ins Baltikum um und soll dort in Zukunft einen Teil der neuen "Brigade Litauen" bilden. Das hat das Bundesverteidigungsministerium am Montagnachmittag bekannt gegeben. Die Truppenverlegung wird auch Auswirkungen auf den Bundeswehrstandort Weiden haben.

Vorauskommando im kommenden Jahr

Die Oberpfälzer Panzergrenadiere sollen laut Bundeswehr gemeinsam mit einem Panzerbataillon aus dem nordrhein-westfälischen Augustdorf den Kern der neuen "Panzerbrigade 42" für Litauen bilden. Ein erstes Vorkommando soll im zweiten Quartal kommenden Jahres nach Litauen umsiedeln, das Bataillon aus der Oberpfalz soll nachfolgen, sobald dort die nötige Infrastruktur geschaffen ist, wie es in der Mitteilung heißt.

Artilleriebataillon aus Weiden zieht um

Dem Panzergrenadierbataillon 122 gehören rund 600 Einsatzkräfte an. Ihr Abzug aus Oberviechtach soll laut Bundeswehr aber kompensiert werden: durch den Umzug des bisher in Weiden stationierten Artilleriebataillons 131 mit seinen rund 700 Soldaten und Soldatinnen. Am Bundeswehrstandort Weiden wiederum soll dafür der, so wörtlich, "Aufwuchs" eines neu aufgestellten Panzerartilleriebataillons fortgesetzt werden. Am Ende sollen in Weiden wieder rund 550 Soldatinnen und Soldaten stationiert sein. In Oberviechtach könnte laut Bundeswehr zusätzlich noch eine sogenannte leichte Versorgungskompanie neu aufgestellt werden.

Mit der Aufstellung der neuen Litauen-Brigade folgt die Bundeswehr einer Zusage von Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius. Er hatte im Sommer angekündigt, dass dauerhaft bis zu 4.000 deutsche Soldaten in das Nato-Partnerland im Baltikum verlegt werden.