30 Jahre Sternstunden: Ticket-Vorverkauf für TV-Gala

Am 15. Dezember wird das Bayerische Fernsehen die Sternstunden-Gala aus der Frankenhalle in Nürnberg übertragen. Wer live dabei sein möchte, kann sich jetzt Tickets sichern.

Karten gibt es zum Preis von jeweils 25,80 Euro im BR Franken-Shop sowie über die Tickethotline unter 0911/6550-19270, per E-Mail an Ticketservice.brfranken@br.de und über reservix.de. Drei Euro von jeder verkauften Eintrittskarte gehen an Sternstunden e. V.

Jubiläum: 30 Jahre Sternstunden

Die Besucher erwartet am 15. Dezember ein großes Staraufgebot in der Frankenhalle. Zugesagt haben unter anderen: Peter Maffay, die Schweizer Pop- und Soulsängerin Stefanie Heinzmann, die Italo-Stimmungsband Roy Bianco & die Abbrunzati Boys und der Musiker und Moderator Werner Schmidbauer.

Die Aktion Sternstunden feiert in diesem Jahr ihr 30-jähriges Jubiläum. Seit 1993 werden Spenden für Kinder in Not gesammelt. Seither konnten 3.849 Kinderhilfsprojekte in Bayern, Deutschland und weltweit mit rund 372 Millionen Euro gefördert werden.