22 Verletzte bei Brand in Hochhaus in München-Sendling

Bei einem Brand in einem zwölfstöckigen Wohnhaus im Stadtteil Sendling-Westpark sind in der vergangenen Nacht nach ersten Informationen der Feuerwehr 22 Menschen verletzt worden.

Das Feuer in dem Appartement wurde in der Nacht kurz vor 1.00 Uhr bemerkt. Aus einer Wohnung an einem Balkon im vierten Stock schlugen Flammen, die Hitze ließ Fensterscheiben im Stockwerk darüber zerbersten, dichter Qualm zog durch das Gebäude.

Neun Verletzte in Kliniken

Die Feuerwehr konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen. In der Brandwohnung entdeckten die Einsatzkräfte einen bewusstlosen Mann. Er kam schwer verletzt in eine Klinik. Weitere Hausbewohner erlitten Rauchvergiftungen, acht Menschen wurden ebenfalls in Krankenhäuser gebracht, 13 vor Ort ambulant behandelt.

Mehr als einhundert Kräfte von Feuerwehr, Rettungsdiensten und Polizei waren im Einsatz. Für 15 Menschen aus dem Brandgeschoss wurden in der Nacht Ersatzunterkünfte gesucht, weil sie nicht mehr zurück in ihre Wohnungen konnten, wie die Feuerwehr über Twitter mitteilte.