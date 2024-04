Zwei Menschen in Murnau umgebracht – Verdächtiger festgenommen

Zwei Menschen sind vor einem Lebensmittelgeschäft in Murnau am Staffelsee (Lkr. Garmisch-Partenkirchen) so schwer verletzt worden, dass sie in der Folge starben. Ein tatverdächtiger Mann wurde festgenommen, Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln wegen zweifachen Mordes.

Wie ein Polizeisprecher erklärte, wurden die Einsatzkräfte gegen 17.20 Uhr alarmiert. Eine Person starb noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte. Bei dem zweiten Opfer blieben Wiederbelebungsmaßnahmen erfolglos.

Tatverdächtiger nach Fahndung festgenommen

Der Täter sei zunächst geflüchtet, sagte der Polizeisprecher. Im Rahmen der Fahndung sei dann recht schnell ein 57-jähriger Verdächtiger gefasst worden.

Bei einem der Opfer soll es sich um einen Mann handeln. Zur Identität des zweiten Opfers konnte die Polizei noch keine Angaben machen.

Ermittlungen in Murnau noch am Anfang

Zu den näheren Umständen des Geschehens ist noch nichts bekannt. Die Ermittlungen zu der Tat und zu den Hintergründen stünden noch am Anfang, hieß es.

Mit Informationen von dpa