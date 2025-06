Parmesanrinde nicht wegwerfen Damit schmeckt alles besser: 5 Rezepte mit Parmesanrinde

Parmesanrinde im Suppenfond

Geben Sie die Parmesanrinde in den Suppenfond, während dieser köchelt. Die Rinde verleiht der Suppe eine tiefe, umami-reiche Geschmacksnote. Besonders gut passt dies zu Minestrone oder anderen Gemüsesuppen. Zubereitung : Einfach die Rinde in den Topf geben und mit den anderen Zutaten zusammen köcheln lassen. Vor dem Servieren die Rinde entfernen.

Brühe aus Parmesanrinde

Die ALMA - Scuola Internationale di Cucina Italiana (Internationale Kochschule Italien) schlägt in einem Kochbuch (Massimo Bottura & Friends: "Bread is Gold", Phaidon Verlag) sogar eine Brühe auf Basis von Parmesanrinde vor.

Zubereitung: Dafür werden etwa 300 g Parmesanrinde in 1,5 Liter Wasser für etwa eine Stunde lang gekocht und danach abgesiebt. Diese Brühe können Käse-Fans einfach so löffeln - oder beispielsweise für die Herstellung von Risotto nutzen.