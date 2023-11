Mehlbutter Soßenbinder selbst gemacht

Warum schwört BAYERN 1 Sternekoch Alexandr eigentlich so auf Mehlbutter, in seinen Rezepten taucht sie immer wieder auf? Wir haben ihn gefragt:

Was ist Mehlbutter?

"Mehlbutter ist ein alter Klassiker, um Soßen, Suppen und Co. abzubinden. Es ist eigentlich eine Mehlschwitze, die noch nicht geschwitzt hat. Deshalb kann man einfach ein paar Flocken davon in die Flüssigkeit geben und sie durchrühren", so Alexander Herrmann.