Die Bergpolizei – Folge 13 Leichte Beute

Forstkommandant Pietro findet in seinem Revier eine bewusstlose, verletzte junge Frau, die er mit zu sich nach Hause nimmt. Sie steht so unter Schock, dass sie die Sprache verloren hat. Pietro pflegt sie gesund und Anya, eine Ukrainerin, fasst langsam Vertrauen zu ihm. Sie vermittelt ihm sogar ein neues Lebensgefühl. Zum ersten Mal seit dem Tod seiner Frau kommt ihm jemand so nahe.