Zeckensaison: Wie man sich vor FSME und Borreliose schützen kann

Wie sinnvoll ist eine FSME-Impfung?

Die verlässlichste Vorbeugung gegen FSME ist eine Impfung. Die Ständige Impfkommission (Stiko) rät zu einer Impfung, wenn man in einem Risikogebiet wohnt oder sich dort länger aufhält. Auch für Berufsgruppen wie Förster, Waldarbeiter und Landwirte wird eine Impfung empfohlen.

Bei der aktiven Impfung erhält man drei Injektionen beim Arzt. Die ersten beiden sollten im Abstand von einem bis drei Monaten und eine dritte Impfung nach neun bis zwölf Monaten erfolgen. Sicher geschützt ist man laut dem bayerischen Landesamt für Gesundheit (LGL) erst nach der dritten Impfung. Für einen Langzeitschutz muss man sich alle drei bis fünf Jahre nachimpfen lassen. Bestimmte Abstände zu anderen Impfungen müssen nicht eingehalten werden.

Die Impfquote gegen FSME ist gering

Seit 2001 besteht für FSME-Fälle eine Meldepflicht gemäß Infektionsschutzgesetz. Allein in Europa werden jährlich bis zu 10.000 Erkrankungsfälle registriert. 98 Prozent der FSME-Erkrankten, die 2022 übermittelt wurden, waren nicht oder nur unzureichend gegen FSME geimpft, schreibt das Robert Koch-Institut. Selbst in Risikogebieten sei die Quote auf niedrigem Niveau. Dabei wäre eine FSME-Erkrankung damit vermeidbar.

"Das Risiko, sich mit den FSME-Viren zu infizieren, fällt regional und lokal sehr unterschiedlich aus. Dass immer wieder Risikogebiete hinzukommen, die Erkrankungszahlen also auf eine Region bezogen steigen, das macht einmal mehr deutlich, dass ein Schutz angeraten ist. Außerdem können FSME-Erkrankungen natürlich auch außerhalb dieser Risikogebiete auftreten, denn Zecken warten quasi vor jeder Haustür", sagt Prof. Dr. Ute Mackenstedt, Biologin und Parasitologin an der Universität Hohenheim.

Auwaldzecke: "Konkurrenz" für den Gemeinen Holzbock

Als Haupt-Übeltäter für die Virus-Infektion FSME galt der Gemeine Holzbock. Aber er hat als Krankheitsüberträger in der Auwaldzecke Konkurrenz bekommen. Denn auch die Auwaldzecke kann Borreliose und das FSME-Virus übertragen.

Das Tückische: Die Auwaldzecke ist im Gegensatz zum Holzbock sehr früh im Jahr und im späten Herbst bis zum ersten Schnee aktiv.

Auwaldzecke besondere Gefahr für Hunde

Die Auwaldzecke ist etwas größer als der Gemeine Holzbock. Statt des rot-braunen Hinterleibs ist ihr Körper grau und marmoriert. Sie lebt auf sonnenexponierten Wiesenflächen und in lichten Wäldern (auch in Überschwemmungsgebieten).

Für Hundebesitzer wichtig zu wissen: Die Auwaldzecke ist auch als Überträger von Babesien-Bakterien bekannt. Diese lösen bei Hunden die Hundemalaria aus.

Wie sind die Symptome der Lyme-Borreliose?

Neben FSME ist die Lyme-Borreliose eine gefürchtete Erkrankung, die durch Zecken übertragen wird. Borreliose ist die am häufigsten von Zecken übertragene Krankheit in Europa und wird von Bakterien ausgelöst. Die Krankheit ist schwer zu diagnostizieren. Ein mögliches und deutliches Symptom ist die sogenannte Wanderröte, eine ringförmige und schmerzlose Rötung an der Stichstelle, aber auch an anderen Körperstellen. Die Rötung kann auch erst Tage bis Wochen nach dem Biss auftreten, deswegen sollte auch nach der Entfernung einer Zecke die Stichstelle beobachtet werden. Die Rötung tritt allerdings längst nicht bei allen Patienten auf.

Andere Symptome können Abgeschlagenheit, Fieber, Lymphknotenschwellungen und Kopfschmerzen sein. Gegen Borreliose werden Antibiotika eingesetzt.