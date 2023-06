Krank durch Zecken: Darum ist eine Impfung gegen FSME wichtig!

Nicht jeder Zeckenstich hat Folgen für die Gesundheit. Jedoch können bis zu 50 verschiedene Krankheitserreger von Zecken übertragen werden. Bekannt und besonders gefährlich sind FSME-Viren und Borreliose-Erreger. Während es für die Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) eine vorbeugende Impfung gibt, steht für die Lyme-Borreliose kein Impfstoff zur Verfügung. Infektionen können aber mit Antibiotika behandelt werden.

Was ist FSME und wie gefährlich ist die Erkrankung?

Die Frühsommer-Meningoenzephalitis ist eine virale Form der Hirnhautentzündung, bei der auch das Gehirn betroffen ist. Ein Befall des zentralen Nervensystems kann schwere Schäden hervorrufen - und im schlimmsten Fall zum Tode führen.

Wie verläuft eine FSME-Erkrankung?

Nach einem Zeckenstich vergehen gewöhnlich zwischen sieben und vierzehn Tage bis zum Ausbruch einer FSME-Erkrankung. In der ersten Phase kann es zu Symptomen wie Kopf- und Gliederschmerzen, Abgeschlagenheit und leichtem Fieber kommen - ähnlich wie bei einem grippalen Infekt oder einer Grippe. Meist ist die Krankheit damit überstanden.

In einer möglichen zweiten Phase allerdings befällt das Virus das zentrale Nervensystem. Heftige Kopfschmerzen, Nackensteifigkeit, Schwindel und Übelkeit sowie Lichtscheu können auftreten. Hohes Fieber mit neurologischen Anzeichen wie Hirnhautentzündung, Entzündung des Rücken- oder Knochenmarks oder Entzündung des Gehirns sind mögliche Folgen.

Symptome der Frühsommer-Meningoenzephalitis

Bei der Meningitis (Hirnhautentzündung): Starke Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit und Erbrechen, Nackensteife, verminderte Leistungs- und Konzentrationsfähigkeit. Die akuten Symptome vergehen nach sieben bis zehn Tagen, bis zur völligen Genesung dauert es oft ein Jahr.

Bei der Meningoenzephalitis (Entzündung von Hirnhaut und Gehirn): Zusätzlich Bewusstseinstrübung bis hin zum Koma, Bewegungsstörungen oder Krampfanfälle. Die Krankheit dauert länger. Bei etwa jedem zehnten Betroffenen bleiben Spätschäden zurück, wie Anfallsleiden oder psychische Veränderungen.

Die Meningoenzephalomyelitis (Entzündung von Hirnhaut, Gehirn und Rückenmark) ist die schwerste Verlaufsform - gekennzeichnet durch zusätzlich auftretende Lähmungen, vor allem der Arme oder Schultern. Spätschäden sind, zusätzlich zu den bereits genannten, bleibende Lähmungen. Sind Gehirn und/oder Rückenmark mit betroffen, verläuft etwa jede hundertste Erkrankung tödlich.

Wie ist die Behandlung einer FSME-Erkrankung?

Es gibt keine spezielle Therapie gegen die FSME selbst. Eine Behandlung kann nur an den auftretenden gesundheitlichen Folgen ansetzen. Den bestmöglichen Immunschutz vor einer Erkrankung bietet die rechtzeitige Impfung.

Wo kann man sich mit FSME infizieren?

Das FSME-Virus wird nur in begrenzten Gebieten von Zecken übertragen. "Das Risiko, sich mit den FSME-Viren zu infizieren, fällt regional und lokal sehr unterschiedlich aus. Dass immer wieder Risikogebiete hinzukommen, die Erkrankungszahlen also auf eine Region bezogen steigen, das macht einmal mehr deutlich, dass ein Schutz angeraten ist. Außerdem können FSME-Erkrankungen natürlich auch außerhalb dieser Risikogebiete auftreten, denn Zecken warten quasi vor jeder Haustür", sagt Prof. Dr. Ute Mackenstedt, Biologin und Parasitologin an der Universität Hohenheim.

Für FSME gibt es Risikogebiete

Die meisten FSME-Erkrankten haben sich in den bekannten Risikogebieten infiziert. Als Risikogebiete gelten Kreise, in denen in den vergangenen fünf Jahren mindestens einer von 100.000 Einwohnern an FSME erkrankt ist. Das Robert Koch-Institut hat in Bayern neue Gebiete ausgewiesen. Hinzugekommen sind die Landkreise Anhalt-Bitterfeld und Fürstenfeldbruck sowie der Stadtkreis München. Damit ist fast ganz Bayern Risikogebiet. Eine Karte der FSME-Risikogebiete für ganz Deutschland finden Sie beim Robert Koch-Institut.