WHO empfiehlt neuen Malaria-Impfstoff für gefährdete Kinder

Die Weltgesundheitsorganisation WHO schätzt, dass es jedes Jahr rund 247 Millionen Malaria-Kranke gibt. Im Jahr 2021 meldete sie insgesamt 619.000 Malaria-Tote. Kleinkinder unter fünf Jahren sind am stärksten gefährdet, an der von Stechmücken übertragenen Krankheit zu sterben. In Afrika trifft es jedes Jahr eine halbe Million Kinder.

Impfstoffe nur für Kinder in Malaria-Gebieten

Wegen der enorm hohen Krankheitsraten sind Malaria-Impfstoffe begehrt. Die Nachfrage ist deutlich größer als das Angebot. Die beiden Vakzine sind für Kinder in Malaria-Gebieten vorgesehen. Sie eignen sich nicht für Touristen, die in diese Länder reisen. Diese müssen weiterhin die vorgeschlagene Malaria-Prophylaxe befolgen.

Malaria-Impfstoff vermeidet drei Viertel der Erkrankungen

Die WHO empfiehlt nun das neue Vakzin für Kinder, einen sogenannten R21/Matrix-M-Impfstoff, der an der Universität Oxford entwickelt wurde. Dieser ist einfacher herzustellen als der erste Malaria-Impfstoff, ein RTS,S-Impfstoff. Laut Studien übersteigt das neue Vakzin erstmals eine von der WHO gesetzte Schwelle von 75 Prozent Wirksamkeit. Daten aus der Phase-III-Studie, die in den Ländern Burkina Faso, Kenia, Mali und Tansania durchgeführt wurde, stellen die Forschenden in einem Vorabdruck vor, der am 26. September im Fachblatt The Lancet veröffentlicht wurde. Der neue Impfstoff ist bereits in Burkina Faso, Ghana und Nigeria zugelassen. Er soll ab 2024 erhältlich sein.

Vier Dosen Malaria-Impfstoff notwendig

Bei dem neuen Vakzin sind vier Impfungen notwendig: Dreimal zu Beginn als Grundimmunisierung. Nach einem Jahr folgt eine einmalige Booster-Impfung, um den Schutz aufrechtzuerhalten. Eine Dosis kostet zwischen zwei bis vier US-Dollar. Der erste Impfstoff ist mit 9,80 US-Dollar pro Dosis etwas teurer. Er wurde seit 2019 an fast 1,7 Millionen Kinder in Ghana, Kenia und Malawi verabreicht. Die Epidemiologin Mary Hamel, die das Malaria-Impfstoff-Implementierungsprogramm der WHO leitet, sagte auf einer Pressekonferenz in Genf am 2. Oktober 2023: "Indem wir den neuen Impfstoff zu den derzeit vorhandenen Instrumenten hinzufügen, werden jedes Jahr Zehntausende Kinderleben gerettet."